Ουγγαρία – Εκλογές: Προβάδισμα 8 μονάδων για το αντιπολιτευόμενο Tisza έναντι του κόμματος του Όρμπαν

Κατερίνα Χαμαλέλη

διεθνή

Το κεντροδεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza διατηρεί και τον Ιανουάριο προβάδισμα οκτώ ποσοστιαίων μονάδων έναντι του κυβερνώντος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου στην Ουγγαρία.

Ουγγαρία: Βουλευτικές εκλογές στις 12 Απριλίου – Ο Όρμπαν χάνει έδαφος στις δημοσκοπήσεις

Το Tisza, με επικεφαλής τον Πέτερ Μαγιάρ, πρώην στέλεχος του ουγγρικού δημόσιου τομέα, έχει δεσμευθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά, να επιδιώξει την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ευρωπαϊκά κονδύλια και να επαναπροσδιορίσει τη σχέση της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Βίκτορ Όρμπαν, σύμμαχος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διατηρεί εδώ και χρόνια συγκρουσιακή στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε ζητήματα που αφορούν τη διαφθορά, το κράτος δικαίου, τις δημοκρατικές αξίες και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα καλλιεργεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Publicus Institute, που διεξήχθη το διάστημα 21–24 Ιανουαρίου και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Népszava, το 48% των αποφασισμένων ψηφοφόρων δηλώνει ότι θα ψηφίσει το Tisza, έναντι 40% που στηρίζει το Fidesz, ποσοστά αμετάβλητα σε σχέση με τον Δεκέμβριο.

Πέραν των δύο μεγάλων κομμάτων, μόνο το ακροδεξιό κόμμα Mi Hazank φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το όριο του 5% που απαιτείται για κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει ότι το 63% των ερωτηθέντων θεωρεί πως η Ουγγαρία κινείται προς λάθος κατεύθυνση, ποσοστό που αυξάνεται στο 71% μεταξύ των συνταξιούχων, μιας κρίσιμης εκλογικής ομάδας στην οποία απευθύνεται η κυβέρνηση μέσω εξαγγελιών για αυξήσεις συντάξεων.

Παρότι οι περισσότερες δημοσκοπήσεις καταγράφουν προβάδισμα του Tisza, ύστερα από τρία χρόνια οικονομικής στασιμότητας και το υψηλότερο κύμα πληθωρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι κυβερνητικές προεκλογικές αφίσες παρουσιάζουν το Fidesz να προηγείται.

