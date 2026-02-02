Χίος: Προσπάθειες απομάκρυνσης του τεράστιου βράχου που έπεσε στον δρόμο – Δείτε φωτογραφίες

Ξεκίνησαν με το πρώτο φως της μέρας οι εργασίες σπασίματος του τεραστίου βράχου ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί από της τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής ενότητας Χίου στο Σαραπιό στη εθνική Χίου Καρδαμύλων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση και το ελεγχόμενο σπάσιμο των βράχων που έχουν καταπέσει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα

Σε δηλώσεις του στον Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών Χρήστος Καρτάλης ανέφερε ότι «θα γίνει διεξοδικός έλεγχος στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί προβλήματα».

Στις φωτογραφίες που μεταδίδει το chiosin.gr φαίνονται τα μηχανήματα να έχουν αρχίσει την απομάκρυνση του βράχου.