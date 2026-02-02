Χίος: Προσπάθειες απομάκρυνσης του τεράστιου βράχου που έπεσε στον δρόμο – Δείτε φωτογραφίες

Σύνοψη από το

  • Ξεκίνησαν με το πρώτο φως της μέρας οι εργασίες σπασίματος και απομάκρυνσης του τεραστίου βράχου στην εθνική Χίου Καρδαμύλων, στο Σαραπιό.
  • Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση και το ελεγχόμενο σπάσιμο των βράχων που έχουν καταπέσει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα.
  • Ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών, Χρήστος Καρτάλης, ανέφερε ότι «θα γίνει διεξοδικός έλεγχος στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί προβλήματα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χίος: Προσπάθειες απομάκρυνσης του τεράστιου βράχου που έπεσε στον δρόμο – Δείτε φωτογραφίες

Ξεκίνησαν με το πρώτο φως της μέρας οι εργασίες σπασίματος του τεραστίου βράχου ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί από της τεχνικές υπηρεσίες της Περιφερειακής ενότητας Χίου στο Σαραπιό στη εθνική Χίου Καρδαμύλων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την απομάκρυνση και το ελεγχόμενο σπάσιμο των βράχων που έχουν καταπέσει. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα

Σε δηλώσεις του στον Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ, ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών Χρήστος Καρτάλης ανέφερε ότι «θα γίνει διεξοδικός έλεγχος στο συγκεκριμένο σημείο, παρότι στο παρελθόν δεν είχαν καταγραφεί προβλήματα».

Στις φωτογραφίες που μεταδίδει το chiosin.gr φαίνονται τα μηχανήματα να έχουν αρχίσει την απομάκρυνση του βράχου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5,2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις – Νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για τη νεφρική υγεία

Ξαναπαίρνουμε το βάρος μετά τη διαλειμματική νηστεία; Τι αποκαλύπτει ειδικός του Harvard

«ΕΡΓΑΝΗ»: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για την απασχόληση και τους μισθούς

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Πώς και πότε θα καταβληθούν λόγω της Καθαράς Δευτέρας

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
14:00 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Ομόνοια: Συνελήφθη 38χρονος που κατείχε ποσότητα από το «ναρκωτικό του βιασμού»

Στη σύλληψη ενός 38χρονου, που είχε στην κατοχή του ποσότητα από το λεγόμενο «ναρκωτικό του βι...
13:09 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τις δολοφονίες των δύο γυναικών

Με σκυμμένα τα κεφάλια και συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων πέρασαν το κατώφλι του Δικαστ...
13:05 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Πατησίων: Ελεύθεροι οι 4 προσαχθέντες για τις ζημιές σε κατάστημα και τράπεζες

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις προσαχθέντες μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα τη...
12:43 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα, σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα