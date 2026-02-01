Κακοκαιρία – Χίος: Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε σε δρόμο – Ζημιές και σε διερχόμενο αυτοκίνητο

  Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (01/02) στην Χίο, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, φράσσοντας πλήρως το ένα τμήμα του δρόμου.
  Την ώρα του συμβάντος από το σημείο διέρχονταν επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει τραυματισμός των επιβαινόντων.
  Η κυκλοφορία διεκόπη άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ κινητοποιείται η Πολιτική Προστασία για την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.
Κακοκαιρία – Χίος: Τεράστιος βράχος αποκολλήθηκε και κατέληξε σε δρόμο – Ζημιές και σε διερχόμενο αυτοκίνητο

Σοβαρό περιστατικό κατολίσθησης σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (01/02) στην Χίο, στην περιοχή του Σαραπιού, στον οδικό άξονα που οδηγεί προς τα Καρδάμυλα, όταν μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε από την πλαγιά του βουνού και κατέληξε στο οδόστρωμα, φράσσοντας πλήρως το ένα τμήμα του δρόμου.

Την ώρα του συμβάντος από το σημείο διέρχονταν επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Το όχημα υπέστη ελαφρές υλικές ζημιές, χωρίς, ευτυχώς, να υπάρξει τραυματισμός των επιβαινόντων, γεγονός που αποδίδεται σε καθαρή τύχη, δεδομένου του μεγέθους και της ορμής του βράχου, σύμφωνα με το politischios.gr.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο τεράστιος βράχος φαίνεται να αποκολλήθηκε αιφνιδιαστικά από την απότομη πλαγιά του βουνού και να κατέληξε με δύναμη στο οδόστρωμα, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο.

Η κυκλοφορία διεκόπη άμεσα, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι για τους διερχόμενους οδηγούς.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη οχήματα και δυνάμεις της Αστυνομίας, που ρυθμίζουν την κυκλοφορία και αποκλείουν την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας τόσο της Περιφέρειας όσο και του Δήμου Χίου, με στόχο την απομάκρυνση του βράχου και την αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας.

19:50 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

