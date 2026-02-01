Νέα Πέραμος: Τραύματα από πυροβόλο όπλο φέρει η σορός του άνδρα που εντοπίστηκε σε ρέμα – Εκτιμάται πως ανήκει σε 27χρονο αγνοούμενο

  • Σορός άνδρα με 7 τραύματα από πυροβόλο όπλο εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, η οποία εκτιμάται πως ανήκει σε 27χρονο αγνοούμενο.
  • Οι Αρχές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε στο σημείο εντοπισμού του πτώματος, με ενδείξεις πως οι δράστες ήθελαν να πυρπολήσουν τη σορό για να εξαφανίσουν στοιχεία.
  • Το θύμα ήταν επιχειρηματίας χωρίς ποινικό παρελθόν, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στην Νέα Πέραμο, όπου εντοπίστηκε σορός ενός άνδρα σε ρέμα, η οποία εκτιμάται πως ανήκει σε έναν 27χρονο, την εξαφάνιση του οποίου είχε δηλώσει στην Ελευσίνα η σύντροφός του πριν από περίπου μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η σορός φέρεται πως φέρει 7 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει επίσημη αναγνώριση. Από τα τατουάζ που έχει το θύμα, υπάρχουν ομοιότητες με τον 27χρονο που αγνοείται.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το έγκλημα σημειώθηκε στο σημείο, όπου εντοπίστηκε το πτώμα. Υπάρχουν ενδείξεις που τους οδηγούν στο συμπέρασμα, πως οι δράστες ήθελαν να πυρπολήσουν τη σορό, προκειμένου να εξαφανίσουν οποιοδήποτε στοιχείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η σύντροφος του 27χρονου, είχε καταθέσει πως ένα τετρακίνητο όχημα βρισκόταν έξω από το σπίτι τους στην Ελευσίνα, τουλάχιστον 4 ώρες. Τότε, οι Αρχές είχαν ακολουθήσει το δρομολόγιο του αυτοκινήτου, όμως τα ίχνη του χάθηκαν σε μία ερημική περιοχή.

Σημειώνεται πως το θύμα, ήταν επιχειρηματίας με εταιρεία ενοικιάσεων εργαζομένων. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 27χρονος δεν είχε ποινικό παρελθόν και δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Στο σημείο βρέθηκε και ιατροδικαστής, ενώ όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη.

