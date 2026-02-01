Έκθεση-βόμβα: Ανιχνεύθηκε αρσενικό σε δεκάδες δημοφιλείς καραμέλες στις ΗΠΑ – Συναγερμός για γονείς και καταναλωτές

Αρσενικό ανιχνεύθηκε σε δεκάδες δημοφιλείς καραμέλες, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των τροφίμων για βαρέα μέταλλα.

Το Υπουργείο Υγείας της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι εξέτασε 46 προϊόντα ζαχαροπλαστικής από 10 εταιρείες και ανίχνευσε αρσενικό σε 28 από αυτά.

Οι αξιωματούχοι παρουσίασαν τα ευρήματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους «Healthy Florida First», μια προσπάθεια του Κυβερνήτη Ron DeSantis που συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα «Make America Healthy Again». Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με τα βρεφικά γάλατα και έκτοτε έχει επεκταθεί σε άλλα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά.

«Ως γονείς και καταναλωτές, θα πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα που πωλούνται στα παντοπωλεία είναι ασφαλή και απαλλαγμένα από δηλητήρια», δήλωσε η πρώτη κυρία της πολιτείας, Casey DeSantis, περιγράφοντας τους ελέγχους ως μια προσπάθεια αύξησης της διαφάνειας.

Η ανάλυση στις καραμέλες

Όπως αναφέρει η NY Post, οι καραμέλες αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου και από καταστήματα σε όλη την πολιτεία, ενώ αναφέρθηκε ότι αναλύθηκαν από πιστοποιημένο εργαστήριο με τη χρήση της μεθόδου EPA 6010D. Πρόκειται για μια τυποποιημένη μέθοδο ελέγχου μετάλλων που μετρά το συνολικό αρσενικό, αλλά δεν διακρίνει μεταξύ της οργανικής και της ανόργανης μορφής του, με την τελευταία να θεωρείται πιο τοξική.

Στη συνέχεια, το υπουργείο υπολόγισε τις «ασφαλείς» ποσότητες κατανάλωσης με βάση την υποθετική μηνιαία και ετήσια πρόσληψη, χρησιμοποιώντας τα παιδιά ως σημείο αναφοράς λόγω του χαμηλότερου σωματικού τους βάρους και της υψηλότερης σχετικής έκθεσης.

«Παραπλανητικά αποτελέσματα»

Δεν εκδόθηκαν ανακλήσεις προϊόντων, καθώς οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία εξαρτώνται από τη συχνότητα, τη διάρκεια και τη συνολική έκθεση. Η Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών (National Confectioners Association), η οποία εκπροσωπεί τους Αμερικανούς παρασκευαστές γλυκισμάτων, αμφισβήτησε τα ευρήματα και χαρακτήρισε τα συμπεράσματα της πολιτείας «παραπλανητικά».

«Η σοκολάτα και οι καραμέλες είναι ασφαλείς προς κατανάλωση και ο κόσμος μπορεί να τις απολαμβάνει ως λιχουδιά, όπως συμβαίνει εδώ και αιώνες», ανέφερε η NCA (Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών) σε δήλωσή της.

Η ένωση επέκρινε την πολιτεία της Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι βασίστηκε σε σημεία αναφοράς που δεν ευθυγραμμίζονται με τα τρέχοντα ομοσπονδιακά κανονιστικά πρότυπα ή την αξιολογημένη από επιστήμονες ειδικούς για τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

Επιπλέον, η ένωση υποστήριξε ότι ο υπολογισμός του κινδύνου με βάση υποθετικά επίπεδα ετήσιας κατανάλωσης θα μπορούσε να προκαλέσει περιττό πανικό και σύγχυση στους καταναλωτές.

Η ένωση παρέπεμψε αντιθέτως στην πρωτοβουλία «Closer to Zero» του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και στη νέα διεπαφή της «Μελέτης Συνολικής Διατροφής» του οργανισμού, η οποία, όπως δήλωσε, δείχνει σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αρσενικού στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής από εκείνα που ανέφερε η Φλόριντα.

«Η Φλόριντα επέλεξε τα επικοινωνιακά τεχνάσματα (sound bites) αντί για την επιστήμη, αγνοώντας αυτό το επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα προς όφελος της δημοσίευσης υλικού χωρίς πηγές, που δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια τακτική εκφοβισμού», ανέφερε η NCA σε δήλωσή της.

«Η ασφάλεια των τροφίμων και η ποιότητα των προϊόντων παραμένουν οι ύψιστες προτεραιότητές μας. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη διαφάνεια και την κοινωνική υπευθυνότητα και ακολουθούμε την επιστήμη».

Από την πλευρά τους, οι αξιωματούχοι της Φλόριντα δήλωσαν ότι οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τις ομοσπονδιακές προσπάθειες για την ασφάλεια των τροφίμων.