Έκθεση-βόμβα: Ανιχνεύθηκε αρσενικό σε δεκάδες δημοφιλείς καραμέλες στις ΗΠΑ – Συναγερμός για γονείς και καταναλωτές

Σύνοψη από το

  • Αρσενικό ανιχνεύθηκε σε δεκάδες δημοφιλείς καραμέλες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με νέα έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Υγείας της Φλόριντα, το οποίο εξέτασε 46 προϊόντα και ανίχνευσε αρσενικό σε 28.
  • Τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Healthy Florida First» του Κυβερνήτη Ron DeSantis, με στόχο την αύξηση της διαφάνειας για την ασφάλεια των τροφίμων που απευθύνονται σε παιδιά.
  • Η Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών (NCA) αμφισβήτησε τα ευρήματα, χαρακτηρίζοντας τα συμπεράσματα της πολιτείας «παραπλανητικά» και τονίζοντας ότι «Η σοκολάτα και οι καραμέλες είναι ασφαλείς προς κατανάλωση και ο κόσμος μπορεί να τις απολαμβάνει ως λιχουδιά, όπως συμβαίνει εδώ και αιώνες».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Υγεία

καραμέλες
Photo: Frepik

Αρσενικό ανιχνεύθηκε σε δεκάδες δημοφιλείς καραμέλες, σύμφωνα με μια νέα έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των τροφίμων για βαρέα μέταλλα.

Το Υπουργείο Υγείας της Φλόριντα ανακοίνωσε ότι εξέτασε 46 προϊόντα ζαχαροπλαστικής από 10 εταιρείες και ανίχνευσε αρσενικό σε 28 από αυτά.

Οι αξιωματούχοι παρουσίασαν τα ευρήματα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας τους «Healthy Florida First», μια προσπάθεια του Κυβερνήτη Ron DeSantis που συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα «Make America Healthy Again». Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε με τα βρεφικά γάλατα και έκτοτε έχει επεκταθεί σε άλλα προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά.

«Ως γονείς και καταναλωτές, θα πρέπει να έχουμε την εμπιστοσύνη ότι τα προϊόντα που πωλούνται στα παντοπωλεία είναι ασφαλή και απαλλαγμένα από δηλητήρια», δήλωσε η πρώτη κυρία της πολιτείας, Casey DeSantis, περιγράφοντας τους ελέγχους ως μια προσπάθεια αύξησης της διαφάνειας.

Η ανάλυση στις καραμέλες

Όπως αναφέρει η NY Post, οι καραμέλες αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου και από καταστήματα σε όλη την πολιτεία, ενώ αναφέρθηκε ότι αναλύθηκαν από πιστοποιημένο εργαστήριο με τη χρήση της μεθόδου EPA 6010D. Πρόκειται για μια τυποποιημένη μέθοδο ελέγχου μετάλλων που μετρά το συνολικό αρσενικό, αλλά δεν διακρίνει μεταξύ της οργανικής και της ανόργανης μορφής του, με την τελευταία να θεωρείται πιο τοξική.

Στη συνέχεια, το υπουργείο υπολόγισε τις «ασφαλείς» ποσότητες κατανάλωσης με βάση την υποθετική μηνιαία και ετήσια πρόσληψη, χρησιμοποιώντας τα παιδιά ως σημείο αναφοράς λόγω του χαμηλότερου σωματικού τους βάρους και της υψηλότερης σχετικής έκθεσης.

«Παραπλανητικά αποτελέσματα»

Δεν εκδόθηκαν ανακλήσεις προϊόντων, καθώς οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία εξαρτώνται από τη συχνότητα, τη διάρκεια και τη συνολική έκθεση. Η Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών (National Confectioners Association), η οποία εκπροσωπεί τους Αμερικανούς παρασκευαστές γλυκισμάτων, αμφισβήτησε τα ευρήματα και χαρακτήρισε τα συμπεράσματα της πολιτείας «παραπλανητικά».

«Η σοκολάτα και οι καραμέλες είναι ασφαλείς προς κατανάλωση και ο κόσμος μπορεί να τις απολαμβάνει ως λιχουδιά, όπως συμβαίνει εδώ και αιώνες», ανέφερε η NCA (Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών) σε δήλωσή της.

Η ένωση επέκρινε την πολιτεία της Φλόριντα, υποστηρίζοντας ότι βασίστηκε σε σημεία αναφοράς που δεν ευθυγραμμίζονται με τα τρέχοντα ομοσπονδιακά κανονιστικά πρότυπα ή την αξιολογημένη από επιστήμονες ειδικούς για τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

Επιπλέον, η ένωση υποστήριξε ότι ο υπολογισμός του κινδύνου με βάση υποθετικά επίπεδα ετήσιας κατανάλωσης θα μπορούσε να προκαλέσει περιττό πανικό και σύγχυση στους καταναλωτές.

Η ένωση παρέπεμψε αντιθέτως στην πρωτοβουλία «Closer to Zero» του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και στη νέα διεπαφή της «Μελέτης Συνολικής Διατροφής» του οργανισμού, η οποία, όπως δήλωσε, δείχνει σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αρσενικού στα προϊόντα ζαχαροπλαστικής από εκείνα που ανέφερε η Φλόριντα.

«Η Φλόριντα επέλεξε τα επικοινωνιακά τεχνάσματα (sound bites) αντί για την επιστήμη, αγνοώντας αυτό το επιστημονικά τεκμηριωμένο πρόγραμμα προς όφελος της δημοσίευσης υλικού χωρίς πηγές, που δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια τακτική εκφοβισμού», ανέφερε η NCA σε δήλωσή της.

«Η ασφάλεια των τροφίμων και η ποιότητα των προϊόντων παραμένουν οι ύψιστες προτεραιότητές μας. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη διαφάνεια και την κοινωνική υπευθυνότητα και ακολουθούμε την επιστήμη».

Από την πλευρά τους, οι αξιωματούχοι της Φλόριντα δήλωσαν ότι οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να συμπληρώσουν και όχι να αντικαταστήσουν τις ομοσπονδιακές προσπάθειες για την ασφάλεια των τροφίμων.

 

 

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων: Τι διευκρίνισε ο Λιβάνιος

ΚΟΜΥ: Ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη – 3.000 ωφελούμενοι και 21 κρίσιμες διακομιδές το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
06:00 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Δυσκοιλιότητα: 3 τροφές που προσφέρουν φυσική ανακούφιση, σύμφωνα με μελέτη

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Παρόλο που συχνά αποφεύγουμε να συζητάμε για...
22:05 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Τι συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν μένετε όλη μέρα στο σπίτι, σύμφωνα με νευροεπιστήμονα

Είτε εργάζεστε από το σπίτι είτε απλώς αποφεύγετε το κρύο, η ιδέα της παραμονής στο σπίτι για ...
06:00 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Υγεία του εντέρου: Το δημοφιλές ρόφημα που μπορεί να βλάψει το πεπτικό σας σύστημα, σύμφωνα με ειδικούς

Η σχέση μεταξύ εγκεφάλου και εντέρου είναι άρρηκτη και το πρώτο πράγμα που καταναλώνουμε το πρ...
22:00 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Ύπνος: Η μέθοδος αναπνοής που «διώχνει τις αρνητικές σκέψεις», σύμφωνα με ειδικούς

Όσοι παλεύουν με την αϋπνία και τις αρνητικές σκέψεις το βράδυ, ίσως βρουν τη λύση σε μια τεχν...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα