Επτά περιστέρια προσγειώθηκαν στην Τούμπα – Ένα απροσδόκητο περιστατικό λίγο πριν από το ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός

Δεν πίστευαν στα μάτια τους όσοι λίγοι βρέθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας το απόγευμα της Κυριακής (01/02). Εν μέσω δυνατής βροχής, ισχυρών ανέμων και χαμηλής θερμοκρασίας 7 ανοιχτόχρωμα περιστέρια, προσγειώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και κάτω από αυτές τις σχεδόν ακραίες καιρικές συνθήκες παρέμειναν για τουλάχιστον μισή ώρα εκεί χωρίς προφανή αιτία στο πιο απροστάτευτο σημείο της πόλης την ώρα που κάθε ζωντανό ον κούρνιαζε σε κάποιο ασφαλές καταφύγιο.

Οι περισσότεροι από όσους βρέθηκαν εκεί (φροντιστές γηπέδου , υπάλληλοι της ΠΑΕ , σεκιούριτι) τρεις ώρες πριν αρχίσει ο αγώνας με τον Πανσερραϊκό ίσως να μην το πρόσεξαν καν όμως αρκετοί δεν το θεώρησαν τυχαίο σε αυτές τις “μαύρες ” ημέρες λόγω του δυστυχήματος στο οποίο έχασαν την ζωή τους 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ, όπως μεταδίδει η voria.gr.

Άλλωστε πόσο στατιστικά πιθανό είναι να εμφανιστούν στο γήπεδο μέσα σε αυτόν τον καιρικό χαμό 7 περιστέρια στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της ομάδας μετά τον τραγικό χαμό των 7 οπαδών της, σε ένα δυστύχημα που συγκλόνισε όλο τον κόσμο;