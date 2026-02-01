Eurovision 2026 – Ακύλας: Θέλω να κρατήσω την εμφάνιση στον ημιτελικό για έκπληξη – Θα είναι κάπως… όπως είμαι εγώ

Λίγο πριν διεκδικήσει την είσοδο στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, ο Ακύλας βρέθηκε στην εκπομπή «EurovisionGR», το απόγευμα της Κυριακής στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Ο τραγουδιστής, με καταγωγή από τις Σέρρες μίλησε για τον τρόπο που επιθυμεί να παρουσιάσει στη σκηνή το κομμάτι “Ferto” που φιγουράρει στις πρώτες θέσεις των προγνωστικών των δυο ημιτελικών.

Ο Ακύλας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «νομίζω πως θέλω να κρατήσω όλη την εμφάνιση στον ημιτελικό για έκπληξη. Είναι κάτι πολύ ωραίο που έχουμε ετοιμάσει με τα παιδιά, με τους φίλους μου. Και τα visuals και τα ρούχα και με τον Φίλιππο Μίσσα, που κάνει το styling… Γενικά όλη η ομάδα είναι υπέροχη, είναι dream team. Κάνουμε πολύ ωραία παρέα κιόλας μεταξύ μας, που είναι το πιο σημαντικό. Δεν είμαστε απλά συνεργάτες αλλά θα αράξουμε κιόλας. Θα έχει χορό, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, θα ‘χει τραγούδι, θα ‘ναι θεατρικό. Θα είναι κάπως… όπως είμαι και εγώ».

«Η μουσική γέφυρα, εκεί που αλλάζει ο ρυθμός, ήταν δική μου έμπνευση. Εκεί στη σκηνή θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλαμε να υπάρχει ένα σημείο μες στο κομμάτι που κάπως ξεγυμνώνεται αυτός ο χαρακτήρας που σου λέει “φερ’ το μου, γιατί δεν το είχα… φερ’ το μου, γιατί δεν μου το έδωσαν ως παιδί… φερ’ το μου, γιατί το είχα ανάγκη και δεν το ‘χα ποτέ”. Οπότε ήθελα πολύ να γραφτεί αυτή η γέφυρα που έχει μέσα κομμάτια της ψυχής μου» συμπλήρωσε.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που αγκάλιασε το κομμάτι ο κόσμος γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο. Προσπαθώ να τα βλέπω όλα στα social media γιατί είναι πολλή μεγάλη η χαρά ότι κάποιος άνθρωπος κάθεται να γυρίσει, για παράδειγμα, ένα βιντεάκι επειδή του αρέσει τόσο πολύ το τραγούδι».