Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και στο Πήλιο λόγω θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

Στιγμές που θύμισαν τον εφιάλτη της κακοκαιρίας Daniel έζησαν σήμερα (01/02) κάτοικοι στο Νότιο Πήλιο, όταν κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας, η θάλασσα βγήκε στην στεριά.

Στη Μηλίνα, στο Λεφόκαστρο αλλά και σε άλλα παραλιακά χωριά του δήμου, το θαλάσσιο μέτωπο πλημμύρισε δρόμους και χαμηλά σημεία, δημιουργώντας εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους έντονους ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, με αποτέλεσμα το κύμα να περάσει το όριο της ακτογραμμής. Κάτοικοι και επαγγελματίες παρακολούθησαν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης, φοβούμενοι επανάληψη ακραίων φαινομένων του παρελθόντος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο παραλιακό οδικό δίκτυο. Οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να παρακολουθούνται στενά, καθώς τα φαινόμενα παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση.