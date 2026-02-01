Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και στο Πήλιο λόγω θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Στιγμές που θύμισαν τον εφιάλτη της κακοκαιρίας Daniel έζησαν σήμερα (01/02) κάτοικοι στο Νότιο Πήλιο, όταν η θάλασσα βγήκε στην στεριά λόγω θυελλωδών ανέμων.
  • Στη Μηλίνα, στο Λεφόκαστρο και σε άλλα παραλιακά χωριά, το θαλάσσιο μέτωπο πλημμύρισε δρόμους και χαμηλά σημεία, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
  • Το φαινόμενο εκδηλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων και ανέμων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι αρχές συστήνουν προσοχή στις μετακινήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά και στο Πήλιο λόγω θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

Στιγμές που θύμισαν τον εφιάλτη της κακοκαιρίας Daniel έζησαν σήμερα (01/02) κάτοικοι στο Νότιο Πήλιο, όταν κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας, η θάλασσα βγήκε στην στεριά.

Στη Μηλίνα, στο Λεφόκαστρο αλλά και σε άλλα παραλιακά χωριά του δήμου, το θαλάσσιο μέτωπο πλημμύρισε δρόμους και χαμηλά σημεία, δημιουργώντας εικόνες που προκάλεσαν ανησυχία στους κατοίκους, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Το φαινόμενο εκδηλώθηκε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τους έντονους ανέμους που επικρατούν στην περιοχή, με αποτέλεσμα το κύμα να περάσει το όριο της ακτογραμμής. Κάτοικοι και επαγγελματίες παρακολούθησαν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης, φοβούμενοι επανάληψη ακραίων φαινομένων του παρελθόντος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ συστήνεται προσοχή στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα στο παραλιακό οδικό δίκτυο. Οι καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να παρακολουθούνται στενά, καθώς τα φαινόμενα παρουσιάζουν κατά τόπους ένταση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γελάτε, κλαίτε ή ανοίγει η μύτη σας μετά τον οργασμό – Πού οφείλεται, σύμφωνα με μελέτη;

Πώς να ξεφορτωθείτε τις σακούλες κάτω από τα μάτια – Tips που δουλεύουν

Μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων: Τι διευκρίνισε ο Λιβάνιος

ΚΟΜΥ: Ο γιατρός στην πόρτα του πολίτη – 3.000 ωφελούμενοι και 21 κρίσιμες διακομιδές το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:08 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Νέα μαρτυρία εργαζόμενης στη «Βιολάντα»: «Από το καλοκαίρι μύριζε γκάζι, πιο έντονα λίγες μέρες πριν από την έκρηξη – Μας απαντούσαν ότι είναι η αποχέτευση»

Όλο και περισσότερες είναι οι μαρτυρίες των εργαζομένων στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας...
19:00 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Δρόμος «κόπηκε» στα δύο στην Μεγαλόπολη – Αποκλείστηκαν δύο χωριά – ΦΩΤΟ

Τεράστιες ζημιές στις υποδομές και συγκεκριμένα στο οδικό δίκτυο αφήνει πίσω της η τελευταία κ...
18:30 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

Διεκόπη σήμερα Κυριακή το απόγευμα και μέχρι νεωτέρας η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκ...
17:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Ζάκυνθος: Δεν θανατώνεται το πιτ μπουλ που επιτέθηκε στο δίχρονο παιδί – Βίντεο

Νέα τροπή στη θανατηφόρα επίθεση σκύλου πιτ μπουλ σε παιδάκι στη Ζάκυνθο. Η πενταμελής αρμόδια...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα