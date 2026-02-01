Κακοκαιρία – Αγιόκαμπος: Πλημμύρισαν 10 σπίτια και μία επιχείρηση λόγω υπερχείλισης ρέματος – «Είχαμε κατολισθήσεις σε αρκετά σημεία του δήμου Αγιάς»

  • Στον Αγιόκαμπο Λάρισας, οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους έπειτα από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας, με 10 σπίτια και μία επιχείρηση να έχουν πλημμυρίσει, ευτυχώς χωρίς να κινδυνεύσει κανένας πολίτης.
  • Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και ανέμων στα παράλια της Λάρισας, προκαλώντας κατολισθήσεις και εκτεταμένα προβλήματα.
  • Ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου είδε την επιχείρησή του να καταστρέφεται ολοσχερώς, ενώ σοβαρές ανησυχίες εκφράζονται για την Ποταμιά, όπου «ήταν απίστευτο αυτό που ζήσαμε για κάποιες ώρες».
Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στον Αγιόκαμπο Λάρισας, έπειτα από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή το μεσημέρι της Κυριακής (01/02), με τον δήμαρχο Αγιάς, κ. Αντώνη Γκουντάρα να αναφέρει στο enikos.gr πως έχουν πλημμυρίσει 10 σπίτια και μία επιχείρηση, ενώ το ευτυχές είναι πως δεν κινδύνεψε κανένας πολίτης.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο στόχαστρο της κακοκαιρίας, και για αυτό από χθες, έχει τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στα παράλια της Λάρισας, από νωρίς σημειώνονταν ισχυρές βροχοπτώσεις και έπνεαν ισχυροί άνεμοι, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε διάφορες περιοχές.

«Πλημμύρισε το ρέμα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα και για αυτό είχαμε τις σημερινές εικόνες. Συνολικά 10 παραθεριστικές κατοικίες πλημμύρισαν, όπως και μία επιχείρηση. Ευτυχώς είναι καλά οι άνθρωποι και δεν κινδύνεψε κανένας» επισημαίνει ο κ. Γκουντάρας προσθέτοντας ότι:

Σε αρκετά σημεία του δήμου σημειώθηκαν κατολισθήσεις, με τα συνεργεία να απομακρύνουν τα φερτά υλικά. «Εκτός από τον δρόμο Μεγαλόβρυσου Ανατολής, όπου υπήρξε μεγάλη κατολίσθηση, σε όλα τα υπόλοιπα σημεία έχει επανέλθει η κυκλοφορία, ωστόσο χρειάζεται προσοχή».

 Στον παραλιακό δρόμο η θάλασσα βγήκε στη στεριά και άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής, ενώ σημειώθηκαν κατολισθήσεις στην περιοχή Βελίκα. Ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου, το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς, ξέσπασε σε κλάματα. «Αυτή τη στιγμή όλα έχουν καθαριστεί, αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην Ποταμιά, όπου έπεσε πάρα πολύ νερό, γιατί και εκεί έχουν “σπάσει” τα ρέματα και το νερό πήγε σε πάρα πολλά κτήματα. Θα εκτιμήσουμε αύριο τις ζημιές με την πρώτη ευκαιρία».

Μάλιστα, όπως είπε ο δήμαρχος Αγιάς στο enikos.gr, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της κοινότητας Ποταμιάς, ο ίδιος του μετέφερε πως «ήταν απίστευτο αυτό που ζήσαμε για κάποιες ώρες».

 

