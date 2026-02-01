ΔΕΗ: Σταθερό το πράσινο τιμολόγιο της για τον Φεβρουάριο – Τι αναφέρει για τα κυμαινόμενα

Σύνοψη από το

  • Τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Φεβρουάριο παραμένουν σταθερά στο επίπεδο του Ιανουαρίου, όπως αναφέρει η επιχείρηση. Η τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν διατηρείται στα 0,13928 Euro/kWh.
  • Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Φεβρουάριο μειώνεται σε 0,13798 Euro/kWh. Στα μπλε σταθερά προγράμματα, η ΔΕΗ διατηρεί τις σταθερές τιμές της, όπως το myHomeEnter στα 0,145 Euro/kWh.
  • Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το σταθερό προϊόν myBusinessEnter με χρέωση 0,151 Euro/kWh. Εντός Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμο και το νέο δυναμικό επαγγελματικό προϊόν ΔΕΗ myBusinessDynamic με δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Διακοπές ρεύματος

Τα τιμολόγια ρεύματος της ΔΕΗ για τον μήνα Φεβρουάριο παραμένουν σταθερά στο επίπεδο του Ιανουαρίου, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της επιχείρηση.

Αυτά κυμαίνονται περίπου 10% χαμηλότερα σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025. Όπως αναφέρει η επιχείρηση, για ακόμη έναν μήνα διατηρεί την τελική τιμή του κυμαινόμενου πράσινου οικιακού τιμολογίου Γ1/Γ1Ν στα 0,13928 Euro/kWh, ακριβώς στα επίπεδα του Δεκεμβρίου 2025 και του Ιανουαρίου 2026, στηρίζοντας με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά και προσθέτει:

«Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει επίσης σταθερή στα 0,125 Euro/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Το κυμαινόμενο τιμολόγιο και τα μπλε προγράμματά

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Φεβρουάριο μειώνεται σε 0,13798 Euro/kWh (από 0,13812 τον Ιανουάριο)διατηρώντας χαμηλή τιμή χρέωσης για όσους προτιμούν ευελιξία.

Στα σταθερά μπλε προγράμματά της, η ΔΕΗ προσφέρει επιλογές για μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης σε επίπεδο νοικοκυριού, με το ΔΕΗ myHome Plan να απευθύνεται σε οικογένειες που θέλουν σταθερότητα και καλύτερο προγραμματισμό.

Το myHome Plan συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 100 ευρώ για όλους. Στα μπλε σταθερά τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και τον Φεβρουάριο τις σταθερές τιμές της: myHomeEnter στα 0,145 Euro/kWh και myHomeOnline στα 0,142 Euro/kWh. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς προϋποθέσεις, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις αυξομειώσεις.

Για τις επιχειρήσεις, η ΔΕΗ προσφέρει το ΔΕΗ myBusinessEnter, ένα σταθερό προϊόν 12μηνης διάρκειας για μικρές επιχειρήσεις χαμηλής τάσης, με απλή και διαφανή τιμολόγηση χωρίς μηχανισμό διακύμανσης. Η χρέωση διαμορφώνεται στα 0,151 Euro/kWh, χωρίς προϋποθέσεις, ενώ το πρόγραμμα συνοδεύεται από προωθητικό κουπόνι 50Euro.

Παράλληλα, στο site της ΔΕΗ έχουν αναρτηθεί και οι πληροφορίες για το νέο δυναμικό επαγγελματικό προϊόν ΔΕΗ myBusinessDynamic, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για επιχειρήσεις και θα είναι διαθέσιμο εντός του Φεβρουαρίου. Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και δυναμικό τιμολόγιο της αντίστοιχης κατηγορίας για οικιακούς πελάτες με δυνατότητα ωριαίας τιμολόγησης για όσους διαθέτουν έξυπνους μετρητές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Το Νο1 χαρακτηρηστικό που έχουν κοινό όσοι άνδρες απατούν

Κρασί, μπύρα και κέτσαπ: Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη για τη σύνδεση τους με καρκίνο

Ποιοι φόροι εξετάζεται να μειωθούν

ΑΣΕΠ: Νέες προσλήψεις σε δήμο: Ζητούνται 3 ειδικότητες – Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
15:21 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος: Σήμερα η πρεμιέρα – Ποιους αφορά και τι πρέπει να γνωρίζετε

Από σήμερα 1η Φεβρουαρίου αρχίζει η εφαρμογή του νέου «πορτοκαλί» τιμολογίου ρεύματος για επιχ...
10:37 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Σούπερ μάρκετ: Νέα έρευνα αποκαλύπτει για ποιον λόγο οι Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και Made in Greece

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως οι  Έλληνες καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας για ο...
09:18 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

ΥΠΕΝ: Αυτά είναι τα επόμενα ορόσημα για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου και το πλεονέκτημα για την Ελλάδα

Εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον Κάθετο Διάδρομο δρομολογεί η εμπορική συμφωνία της κοινοπραξίας AT...
08:37 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Έρχεται real time παρακολούθηση του ΦΠΑ: Αύριο αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών τιμολογίων, ποιοι θα λάβουν «μπόνους»

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από τη ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα