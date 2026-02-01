Αγγελική Νικολούλη: Η συγκινητική ανάρτηση για τους 3 μήνες από τον θάνατο της μητέρας της – «Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Αγγελική Νικολούλη

Σε μια συγκινητική ανάρτηση προχώρησε στον προσωπικό της λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα η Αγγελική Νικολούλη το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, καθώς συμπληρώνονται 3 μήνες από τον θάνατο της μητέρας της.

«Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω…» επεσήμανε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος.

Αναλυτικά η ίδια έγραψε:

«Πέρασαν τρεις μήνες…Το σπίτι άδειο. Κάθομαι στη θέση σου, εδώ στον καναπέ με το βλέμμα καρφωμένο στην πόρτα…Περιμένω να ανοίξει, να φανείς με την αγκαλιά ορθάνοιχτη. Να σου δώσω αγάπη. Να φορτωθώ εγώ, αυτά που σε βαραίνουν…Αυτό μου έλεγες όταν αργούσα να σε δω. Και τώρα σιωπή…Ασήκωτη. Στείλε ένα σημάδι απο εκεί πάνω…Αντάμωσες με τα παιδιά μας? Τα λέτε με τους θείους? Η γιαγιά, ο παππούς? Στήστε ένα γλέντι και πες εκείνα τα τραγούδια με την μελωδική σου φωνή, που και νεκρούς ανασταίνουν».

