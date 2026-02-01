Ζελένσκι: Οι συνομιλίες με τη Ρωσία και τις ΗΠΑ θα επαναληφθούν στις 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι

Enikos Newsroom

διεθνή

Ζελένσκι

Την Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι, θα επαναληφθούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον στο πλαίσιο των προσπαθειών να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία,  όπως ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι ημερομηνίες των προσεχών τριμερών συναντήσεων έχουν καθορισθεί: στις 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ.0 «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια συζήτηση εις βάθος και ελπίζουμε ότι το αποτέλεσμα (των διαπραγματεύσεων) θα μας φέρει πιο κοντά σε ένα πραγματικό τέλος του πολέμου», πρόσθεσε.

Χθες, Σάββατο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πει πως το Κίεβο ετοιμάζεται για συναντήσεις “την ερχόμενη εβδομάδα” προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, ενώ μια συνάντηση προβλεπόταν αρχικά να διεξαχθεί σήμερα Κυριακή στο Αμπού Ντάμπι.

Στις 23 και 24 Ιανουαρίου ένας πρώτος κύκλος διαπραγματεύσεων διεξήχθη στο Αμπού Ντάμπι παρουσία Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών εκπροσώπων. Ήταν οι πρώτες απευθείας διαπραγματεύσεις που έχουν γίνει γνωστές ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον σχετικό με το σχέδιο των ΗΠΑ για να τεθεί τέλος στον πόλεμο.

Παράλληλα, ο απεσταλμένος του Κρεμλίνου για οικονομικά θέματα, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, συνάντησε χθες, Σάββατο, στη Φλόριντα τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Η νέα αυτή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της μεσολάβησης των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια να τεθεί τέλος στον πόλεμο, ήταν “εποικοδομητική” δήλωσαν οι δύο πλευρές, χωρίς να αναφερθούν λεπτομερώς στο περιεχόμενο των συζητήσεων.

Οι συνομιλίες για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στον πόλεμο που ξέσπασε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες.  Προσκρούουν ιδιαίτερα στο εδαφικό. Η Ρωσία απαιτεί οι ουκρανικές δυνάμεις να αποχωρήσουν από ζώνες της περιφέρειας Ντονέτσκ τις οποίες εξακολουθούν να ελέγχουν.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι αναστέλλει τα πλήγματά του στην πόλη του Κιέβου μέχρι σήμερα, 1η Φεβρουαρίου έπειτα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να “δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων”.

 

 

