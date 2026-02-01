Αττική: Οδοφράγματα τοποθετήθηκαν στον δρόμο που είχε γίνει χείμαρρος στη Γλυφάδα 

Οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, στο τέρμα της οδού Μετσόβου, μετά τη φονική κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή πριν από περίπου 11 ημέρες.

Οι αρχές βρίσκονται επί ποδός ώστε να αποφευχθεί νέα τραγωδία όπως συνέβη στις 21 Ιανουαρίου όταν ο δρόμος μετατράπηκε σε χείμαρρο λάσπης, φερτών υλικών και προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή μίας 56χρονης γυναίκας.

Στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα έχουν τοποθετηθεί πλαστικά οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ, με στόχο να εκτρέπεται η ροή των φερτών υλικών δεξιά και αριστερά του δρόμου και να περιορίζεται η ορμή τους.

Αλλά και οι κάτοικοι έχουν τοποθετήσει αναχώματα έξω από τα σπίτια τους, προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενη νέα ισχυρή βροχόπτωση.