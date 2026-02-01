Τραμπ: Ο Κέβιν Γουόρς θα μειώσει τα επιτόκια – Είναι τόσο καλός που ίσως πάρει ψήφους Δημοκρατικών για την ηγεσία της Fed

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Κέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος που επέλεξε για να ηγηθεί της Fed, θα μπορούσε να συγκεντρώσει ψήφους από κάποιους Δημοκρατικούς στη Γερουσία.
  • Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Γουόρς «υψηλής ποιότητας άνθρωπο» και δήλωσε ότι αναμένει πως «θα τα μειώσει» τα επιτόκια.
  • Ο Τραμπ σημείωσε ωστόσο ότι ο Γουόρς δεν έχει λάβει καμία δέσμευση να μειώσει τα επιτόκια, καθώς ο ίδιος δεν θέλησε να το ζητήσει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ, Νταβός, Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ
πηγή: EPA/GIAN EHRENZELLER

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως ο Κέβιν Γουόρς, ο υποψήφιος που επέλεξε για να ηγηθεί της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, της Fed, θα μπορούσε να συγκεντρώσει ψήφους από κάποιους Δημοκρατικούς στη Γερουσία, χαρακτηρίζοντάς τον «υψηλής ποιότητας άνθρωπο» που δεν θα πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα να λάβει την έγκριση του διορισμού του.

«Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει ψήφους Δημοκρατικών. Είναι τόσο καλός που πιθανόν θα πάρει ψήφους Δημοκρατικών. Θα πρέπει», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One χθες, Σάββατο. «Είναι ένας πολύ υψηλής ποιότητας άνθρωπος. Δεν θα πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα να τα καταφέρει», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς τι αναμένει να κάνει ο Γουορς όσον αφορά τα επιτόκια, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα τα μειώσει. Εννοώ ότι αν τον παρακολουθείς στην τηλεόραση, ξέρεις, επειδή παρακολουθώ συνεντεύξεις και δηλώσεις. Ελπίζω ότι θα τα μειώσει, αλλά θα πρέπει να κάνει ό,τι θέλει να κάνει».

Ερωτηθείς αν ο Γουορς έχει λάβει οποιαδήποτε δέσμευση να το κάνει αυτό, ο Τραμπ σημείωσε: «Όχι, επειδή δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θα μπορούσα να το κάνω αυτό, υποθέτω, αν ήθελα, αλλά δεν το έκανα».

Πηγή: Reuters

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάτε σαν τους Βίκινγκς: Ποια είναι η σκανδιναβική διατροφή που μειώνει το λίπος στο συκώτι και ρυθμίζει το σάκχαρο

Οι Μαίες λένε «όχι» στο νέο καθηκοντολόγιο και στον περιορισμό του ρόλου τους

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται να λάβουν δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη τους και τι πρέπει να κάνουν

Δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες αλλαγές εξετάζονται

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
12:33 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Τουρκία: Φρικτό τροχαίο στην Αττάλεια με ανατροπή λεωφορείου – 9 νεκροί και 25 τραυματίες

Τραγωδία στην Τουρκία, όπου εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λε...
11:45 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Το Ισραήλ άνοιξε ξανά τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα – Θα περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα ξανά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο, η...
11:29 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν θα πυροδοτούσε «περιφερειακό πόλεμο»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική...
11:01 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Φωτογραφία «καίει» τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ – Ποζάρει στο πλευρό του Τζέφρι Έπσταϊν μαζί με δύο μυστηριώδεις γυναίκες

Ο Χολιγουντιανός σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ (Brett Ratner), ο οποίος πρόσφατα σκηνοθέτησε το ντοκ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα