Enikos Newsroom

κοινωνία

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ρέμα στον Αγιόκαμπο Λάρισας, έχει πλημμυρίσει όλη η περιοχή – Σε κλάματα ξέσπασε ιδιοκτήτης επιχείρησης  – Τρομακτικές εικόνες 

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται εξαιτίας της κακοκαιρίας που «χτυπά» την χώρα μας και στον Αγιόκαμπο Λάρισας, όπου υπερχείλισε ρέμα.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ άλλων και η περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Στα παράλια της Λάρισας, από νωρίς σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις από τα μεσάνυχτα, ενώ πνέουν και δυνατοί άνεμοι.

Το ρέμα έχει υπερχειλίσει και στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, περνά πλέον μέσα από επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Σε κλάματα ξέσπασε ιδιοκτήτης επιχείρησης

Ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που έχει καταστραφεί ολοσχερώς από το ρέμα που υπερχείλισε ξέσπασε σε κλάματα στην κάμερα του Alpha.

Δείτε το βίντεο:

 

14:49 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Τραγωδία στη Νάουσα: Νεκρός 61χρονος έπειτα από φωτιά στο σπίτι του

Ένας 61χρονος άντρας εντοπίστηκε νεκρός σήμερα (1/2) το πρωί στη Νάουσα της Ημαθίας, κατά τη δ...
14:41 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία: «Δεν έχει τελειώσει, μην ξεγελιέστε» λένε οι μετεωρολόγοι – Πότε αναμένεται δεύτερος γύρος βροχοπτώσεων στην Αττική 

Σε νέες αναρτήσεις προχώρησαν το μεσημέρι της Κυριακής οι μετεωρολόγοι, προειδοποιώντας ότι η ...
14:11 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Νεκρός 44χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας 

Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 44χρονος οδηγός σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώ...
14:03 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Αττική: Οδοφράγματα τοποθετήθηκαν στον δρόμο που είχε γίνει χείμαρρος στη Γλυφάδα 

Οδοφράγματα και τσιμεντένια μπλοκ τοποθετήθηκαν στην Άνω Γλυφάδα, στο τέρμα της οδού Μετσόβου,...
