Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ρέμα στον Αγιόκαμπο Λάρισας, έχει πλημμυρίσει όλη η περιοχή – Σε κλάματα ξέσπασε ιδιοκτήτης επιχείρησης  – Τρομακτικές εικόνες 

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται εξαιτίας της κακοκαιρίας που «χτυπά» την χώρα μας και στον Αγιόκαμπο Λάρισας, όπου υπερχείλισε ρέμα.

Υπενθυμίζεται πως μεταξύ άλλων και η περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό. Στα παράλια της Λάρισας, από νωρίς σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις από τα μεσάνυχτα, ενώ πνέουν και δυνατοί άνεμοι.

Το ρέμα έχει υπερχειλίσει και στο ύψος της γέφυρας Καλατράβα, περνά πλέον μέσα από επιχειρήσεις και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Σε κλάματα ξέσπασε ιδιοκτήτης επιχείρησης

Ο ιδιοκτήτης του παντοπωλείου που έχει καταστραφεί ολοσχερώς από το ρέμα που υπερχείλισε ξέσπασε σε κλάματα στην κάμερα του Alpha.

Δείτε το βίντεο: