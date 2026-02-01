Θεσπρωτία: Αστυνομικοί εντόπισαν 75 κιλά χασίς σε όχημα – 1 σύλληψη – ΦΩΤΟ 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσπρωτία: Αστυνομικοί εντόπισαν 75 κιλά χασίς σε όχημα – 1 σύλληψη – ΦΩΤΟ 

Τη διακίνηση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών, περίπου 75 κιλών, ακατέργαστης κάνναβης, μπλόκαραν χθες το μεσημέρι, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, ενώ συνέλαβαν έναν αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε περιοχή των Φιλιατών Θεσπρωτίας, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων, ένα αυτοκίνητο το οποίο κινείτο ύποπτα.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που ακολούθησε, βρέθηκαν στον χώρο των αποσκευών και των πίσω καθισμάτων του οχήματος 3 ταξιδιωτικοί σάκοι, που περιείχαν συνολικά 51 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρος 74 κιλών και 804 γραμμαρίων.

Εκτός από τα ναρκωτικά, κατασχέθηκαν το αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Δείτε τις φωτογραφίες της ΕΛ.ΑΣ.:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φάτε σαν τους Βίκινγκς: Ποια είναι η σκανδιναβική διατροφή που μειώνει το λίπος στο συκώτι και ρυθμίζει το σάκχαρο

Οι Μαίες λένε «όχι» στο νέο καθηκοντολόγιο και στον περιορισμό του ρόλου τους

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται να λάβουν δωρεάν ένσημα μέχρι τη σύνταξη τους και τι πρέπει να κάνουν

Δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί: Ποιες αλλαγές εξετάζονται

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
13:23 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ρέμα στον Αγιόκαμπο Λάρισας, έχει πλημμυρίσει όλη η περιοχή – Σε κλάματα ξέσπασε ιδιοκτήτης επιχείρησης  – Τρομακτικές εικόνες 

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται εξαιτίας της κακοκαιρίας που «χτυπά» την χώρα μας και στον Αγι...
13:07 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Αττική: Συμμορία λήστευε ανήλικους με την απειλή μαχαιριού – Συνελήφθη ένας 20χρονος στον Άγιο Δημήτριο, αναζητούνται 2 συνεργοί 

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίων Αναργύρων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α....
12:51 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Πλημμύρισε δρόμος στην Εύβοια από τα φουρτουνιασμένα κύματα – ΒΙΝΤΕΟ 

Σοβαρά προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Εύβοια. Συγ...
12:41 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο του Αγρινίου – Η περιοχή έχει «πνιγεί» από πυκνούς καπνούς – Δείτε βίντεο 

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο κέντρο του Αγρινίου, μετά την εκδήλωση φωτιά...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα