Κακοκαιρία: Ξηλώθηκε τέντα και «προσγειώθηκε» σε δρόμο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Διακοπές ρεύματος και πτώσεις δέντρων 

Θυελλώδεις είναι οι άνεμοι που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, με τον Βαρδάρη να «σαρώνει» πολλά σημεία στο πέρασμά του.

Στο Πολεοδομικό Συγκρότημα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων μετακινήθηκαν κάδοι απορριμμάτων, «έφυγαν» τέντες ή τμήματα τεντών από πολυκατοικίες, δρόμοι γέμισαν από σακούλες απορριμμάτων ή απορρίμματα, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε μέχρι στιγμής κλήσεις για εννέα κοπές δέντρων και επτά απομακρύνεις τεντών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας τεράστιας τέντας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία ξηλώθηκε από ταράτσα πολυκατοικίας, στην κυριολεξία «απογειώθηκε» και «προσγειώθηκε» στη μέση δρόμου, προκαλώντας φθορές σε δύο οχήματα, ενώ από καθαρή τύχη δεν υπάρχει μέχρι στιγμής πληροφόρηση για κάποιο τραυματισμό ατόμου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το thestival, πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν σε περιοχές του κέντρου της πόλης, του δήμου Παύλου Μελά, Νεάπολης – Συκεών, και Δέλτα, με την Πυροσβεστική να βρίσκεται επί ποδός για την απομάκρυνση τους.

Διακοπές ρεύματος

Την ίδια ώρα, εξαιτίας της κακοκαιρίας σημειώνονται διακοπές ρεύματος, σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπως στην Καρδίa. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ενταθούν τα φαινόμενα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων), οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επισημαίνεται ότι, στις περιοχές που υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων κατά τη διάρκεια των ισχυρών καιρικών φαινομένων και σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις, ενώ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.