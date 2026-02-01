Κακοκαιρία: Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθηκεύστε τον αριθμό 6944 05 05 05

Enikos Newsroom

κοινωνία

Στείλτε βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr – Αποθήκευσε αυτόν τον αριθμό 6944 05 05 05

«Άνοιξαν» οι ουρανοί σε πολλές περιοχές της χώρας το πρωί της Κυριακής, με την ΕΜΥ να προχωρά στην έκδοση νέου έκτακτου δελτίου για την επιδείνωση του καιρού.

Αν αντιμετωπίζεις κάποιο πρόβλημα στο σημείο όπου βρίσκεσαι, στείλε φωτογραφία ή βίντεο στο enikos.gr.  Το enikos.gr από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την καθημερινή επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες του.

Πώς να στείλεις βίντεο ή φωτογραφίες στο enikos.gr

Αν θέλεις λοιπόν κι εσύ να στείλεις φωτογραφίες και βίντεο για να δημοσιευθούν στο enikos.gr ή να καταγγείλεις κάτι στην περιοχή όπου βρίσκεσαι, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο τον αριθμό 6944 05 05 05 και στείλε τα δικά σου ντοκουμέντα μέσω Viber (χωρίς χρέωση) ή WhatsApp (χωρίς χρέωση).

Επίσης, μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο μέσω Facebook στη σελίδα του enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ , μέσω Instagram https://www.instagram.com/enikosgr/ και με email: [email protected].

 

 

11:53 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

