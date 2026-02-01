Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν θα πυροδοτούσε «περιφερειακό πόλεμο»

Σύνοψη από το

  • Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε «έναν περιφερειακό πόλεμο».
  • Το Ιράν θεωρεί «τρομοκρατικές οργανώσεις» τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
  • Αυτή η κίνηση αποτελεί αντίμετρο στην απόφαση της ΕΕ να χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης, με τους Ιρανούς βουλευτές να εκφράζουν αλληλεγγύη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Χαμενεΐ
Φωτογραφία αρχείου: Reuters

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ότι οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση κατά της χώρας του θα πυροδοτούσε “έναν περιφερειακό πόλεμο”, τη στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να προσφύγει στη βία κατά της Τεχεράνης.

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις στο Ιράν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Νωρίτερα, είχε γίνει γνωστό ότι ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε πως το Ιράν θεωρεί “τρομοκρατικές οργανώσεις” τους ευρωπαϊκούς στρατούς, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να χαρακτηρίσει “τρομοκρατική οργάνωση” τους Φρουρούς της Επανάστασης.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», είπε στο κοινοβούλιο ο Γαλιμπάφ, ο οποίος φορούσε, όπως και οι βουλευτές, στολή των Φρουρών της Επανάστασης σε ένδειξη αλληλεγγύης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι Μαίες λένε «όχι» στο νέο καθηκοντολόγιο και στον περιορισμό του ρόλου τους

Δράση ενημέρωσης και εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών από το Νοσοκομείο «Μεταξά»

ΑΔΕΔΥ: Την Τρίτη η στάση εργασίας στο Δημόσιο για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των 3 ευρωπαϊκών χωρών με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα στην ΕΕ- Τι είπε για τις Έ...

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
11:45 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Το Ισραήλ άνοιξε ξανά τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα – Θα περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα ξανά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο, η...
11:01 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Φωτογραφία «καίει» τον σκηνοθέτη του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ – Ποζάρει στο πλευρό του Τζέφρι Έπσταϊν μαζί με δύο μυστηριώδεις γυναίκες

Ο Χολιγουντιανός σκηνοθέτης Μπρετ Ράτνερ (Brett Ratner), ο οποίος πρόσφατα σκηνοθέτησε το ντοκ...
09:42 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

«Τρομοκρατικές οργανώσεις» για το Ιράν οι ευρωπαϊκοί στρατοί – Αντίποινα για τα μέτρα της ΕΕ κατά των Φρουρών της Επανάστασης

Το Ιράν θεωρεί “τρομοκρατικές οργανώσεις” τους ευρωπαϊκούς στρατούς, δήλωσε σήμερα...
09:02 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

Σε τεντωμένο σχοινί η Μέση Ανατολή: «Παράθυρο» διαπραγματεύσεων μεταξύ Τραμπ και Ιράν στο παρά πέντε της σύγκρουσης

Σήμα αποκλιμάκωσης της έντασης στέλνει το Ιράν, με κορυφαίο αξιωματούχο να δηλώνει ότι βρίσκετ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα