Τουρκία: Φρικτό τροχαίο στην Αττάλεια με ανατροπή λεωφορείου – 9 νεκροί και 25 τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Τραγωδία στην Τουρκία, όπου εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.
  • Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί σε αυτοκινητόδρομο.
  • Ο αυτοκινητόδρομος είχε γίνει ολισθηρός λόγω της βροχής και υπήρχε ομίχλη, ενώ το λεωφορείο φέρεται να μπήκε με μεγάλη ταχύτητα. Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.
Τραγωδία στην Τουρκία, όπου εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην Αττάλεια, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Οι τραυματίες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης Χουλουσί Σαχίν, χωρίς να διευκρινίσει αν ξένοι πολίτες βρίσκονται μεταξύ των εμπλεκομένων στο δυστύχημα, καθώς η Αττάλεια είναι γνωστή τουριστική πόλη στη νότια Τουρκία. Σημειώνεται ότι οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 8 νεκρούς ωστόσο, ο τραγικός απολογισμός ανέβηκε αργότερα, καθώς κατέληξε και ο οδηγός του λεωφορείου.

Δείτε live εικόνα

Το λεωφορείο, που μετέφερε 34 επιβάτες από τη Ραιδεστό (Τεκίρνταγ) προς την Αττάλεια, ανατράπηκε σήμερα το πρωί στις 10:20 (09:20 ώρα Ελλάδος) σε αυτοκινητόδρομο που έγινε ολισθηρός λόγω της βροχής, διευκρίνισε ο κυβερνήτης.

«Υπήρχε επίσης ομίχλη. Πρόκειται για μια διασταύρωση όπου δεν πρέπει να πηγαίνεις γρήγορα, αλλά φαίνεται πως το λεωφορείο μπήκε με μεγάλη ταχύτητα», πρόσθεσε.

Ορισμένοι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε την έναρξη δικαστικής έρευνας, αναθέτοντας την υπόθεση σε έναν αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα και δύο εισαγγελείς.

Σχεδόν την ίδια ώρα (περίπου στις 10:30 το πρωί), δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά στον οδικό άξονα που συνδέει την Αττάλεια με την Ισπάρτα.  Οι πληροφορίες κάνουν λόγο 7 νεκρούς και 5 τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών.

13:15 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

