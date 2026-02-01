Τσουκαλάς για ανάρτηση Μητσοτάκη: Για ποιον λόγο δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων;

Σύνοψη από το

  • Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε με αιχμές την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα. Τόνισε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν διαφοροποιήθηκε από την αναφορά του Κυβερνητικού Εκπροσώπου πως «δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα».
  • Ο κ. Τσουκαλάς πρόσθεσε πως ο Πρωθυπουργός απέφυγε να εξηγήσει γιατί δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων από τις αρμόδιες αρχές. Ρώτησε επίσης αν έχει να σχολιάσει για το «παράνομο υπόγειο» που δεν καταγράφεται στις άδειες του εργοστασίου.
  • Το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως εντύπωση προκαλεί η ταύτιση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Λαζαρίδη, αρνούμενος να τον αποδοκιμάσει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

Με αιχμές σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δήλωσε ότι «ο Πρωθυπουργός έσπευσε σήμερα να κατηγορήσει την αντιπολίτευση για εργαλειοποίηση του εργατικού δυστυχήματος στα Τρίκαλα, αλλά δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί από την άστοχη αναφορά του Κυβερνητικού Εκπρόσωπου, που έσπευσε πριν βγουν τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και της Επιθεώρησης Εργασίας να δηλώσει πως «δεν φαίνεται να έχουν παραβιαστεί εργατικοί νόμοι στη Βιολάντα».

«Ούτε να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν έχουν επικαιροποιηθεί τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων από τις αρμόδιες αρχές του ΕΦΚΑ, της ΕΛΣΤΑΤ και της Επιθεώρησης Εργασίας», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Για τις αποκαλύψεις για το παράνομο υπόγειο, που σε συνολικά οκτώ άδειες που έχουν εκδοθεί από την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου, πουθενά δεν καταγράφεται και δεν υπάρχει ούτε στα σχέδια πυρασφάλειας που κατατέθηκαν, έχει κάτι να σχολιάσει ο Πρωθυπουργός;» πρόσθεσε στο σχόλιό του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Επιπλέον υπογράμμισε πώς «την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφέρεται διεξοδικά στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων, εντύπωση προκαλεί η ταύτιση του με τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λαζαρίδη, αρνούμενος να τον αποδοκιμάσει για την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε για δήθεν «γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο».

 

