Το Ισραήλ άνοιξε ξανά τη μεθοριακή διάβαση της Ράφα – Θα περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων

Σύνοψη από το

  • Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα ξανά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο, η οποία «θα περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων» του παλαιστινιακού θύλακα.
  • Η μεθοριακή διάβαση, η οποία είχε κλείσει από την άνοιξη του 2024, ξανάνοιξε σήμερα «σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας» για «το περιορισμένο πέρασμα κατοίκων».
  • Μια αρχική πιλοτική φάση αρχίζει σήμερα, σε συντονισμό με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) και τις αρμόδιες αρχές, όπως ανακοίνωσε ο Cogat.
Enikos Newsroom

διεθνή

μεθοριακή διάβαση της Ράφα
Photo credit: Reuterss

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα ξανά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα “περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων” του παλαιστινιακού θύλακα.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας», η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η οποία είχε κλείσει από την άνοιξη του 2024, ξανάνοιξε σήμερα “για το περιορισμένο πέρασμα κατοίκων”, ανακοίνωσε ο Cogat, φορέας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

«Στο πλαίσιο αυτό, μια αρχική πιλοτική φάση αρχίζει σήμερα, σε συντονισμό με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) και τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε η Cogat.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

11:29 , Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026

