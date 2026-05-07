Χανταϊός: Στη χωματερή του «Τέλους του Κόσμου» εντοπίζεται το «σημείο μηδέν» της φονικής επιδημίας

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Ushuaia 1
Φωτογραφία: Christopher Prentiss Michel

Μια χωματερή γεμάτη γλάρους σε μια απομακρυσμένη πόλη της Αργεντινής, γνωστή ως «το τέλος του κόσμου», θεωρείται πλέον η πηγή της φονικής έξαρσης του χανταϊού που έπληξε το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», αφήνοντας πίσω της τρεις νεκρούς.

Οι αρχές της Αργεντινής προσπαθούν να προσδιορίσουν τα σημεία που επισκέφθηκαν οι μολυσμένοι επιβάτες προτού επιβιβαστούν στο πλοίο στην Ουσουάια (Ushuaia) της Γης του Πυρός, στο νοτιότερο άκρο της Νότιας Αμερικής.

Πηγή: Google Maps

Η κύρια υπόθεση της κυβέρνησης είναι ότι ένα ζευγάρι Ολλανδών, που έχασε τη ζωή του, προσβλήθηκε από τον ιό κατά τη διάρκεια παρατήρησης πουλιών στη χωματερή της Ουσουάια.

Παρότι πρόκειται για ασυνήθιστο σημείο, η χωματερή προσελκύει τουρίστες καθώς εκεί απαντώνται σπάνια είδη της Παταγονίας.

Φωτογραφία: Nathan Hentze / Life as a Human

Σημειώνεται πως η επαρχία της Γης του Πυρός δεν είχε καταγράψει ποτέ στο παρελθόν κρούσμα χανταϊού.

Φωτογραφία: Nathan Hentze / Life as a Human

Το χρονικό των θανάτων και η επώαση

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο πρώτος θάνατος αφορούσε έναν 70χρονο Ολλανδό στις 11 Απριλίου.

Η 69χρονη σύζυγός του κατέληξε στις 26 Απριλίου, ενώ μια Γερμανίδα επιβάτης πέθανε στις 2 Μαΐου.

Λόγω της περιόδου επώασης (1-8 εβδομάδες), παραμένει ασαφές αν η μόλυνση έγινε στην Αργεντινή, σε στάση σε νησί του Νοτίου Ατλαντικού ή πάνω στο πλοίο.

Η κλιματική αλλαγή και η έξαρση στην Αργεντινή

Οι ερευνητές αποδίδουν την έξαρση του ιού στην κλιματική αλλαγή. Η Αργεντινή καταγράφει την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης της νόσου στη Λατινική Αμερική, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να επιτρέπουν στα τρωκτικά-φορείς να ευδοκιμούν σε περισσότερες περιοχές.

Ο Ούγκο Πίτσι, εξέχων Αργεντινός ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες, δήλωσε: «Η Αργεντινή έχει γίνει πιο τροπική λόγω της κλιματικής αλλαγής, και αυτό έχει φέρει διαταραχές, όπως ο δάγκειος πυρετός και ο κίτρινος πυρετός, αλλά και νέα τροπικά φυτά που παράγουν σπόρους ώστε να πολλαπλασιάζονται τα ποντίκια».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσο περνάει ο καιρός, ο χανταϊός εξαπλώνεται όλο και περισσότερο», εξήγησε.

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής ανέφερε 101 λοιμώξεις από τον Ιούνιο του 2025, αριθμός διπλάσιος από πέρυσι.

Το στέλεχος των Άνδεων μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο πνευμονικό σύνδρομο, με το ποσοστό θνησιμότητας να αγγίζει το 1/3 των περιπτώσεων φέτος.

Διεθνής κινητοποίηση και επόμενοι σταθμοί

Η Αργεντινή ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αποστέλλει γενετικό υλικό και εξοπλισμό δοκιμών σε Ισπανία, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ολλανδία και Βρετανία για την ανίχνευση του ιού.

Παρόλο που ο ιός περιοριζόταν παλαιότερα στην Παταγονία, πλέον το 83% των κρουσμάτων εντοπίζεται στον μακρινό βορρά της χώρας.

Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χθες βράδυ από το Πράσινο Ακρωτήριο με προορισμό τα Κανάρια Νησιά. Τρεις ασθενείς απομακρύνθηκαν την Τετάρτη, με δύο εξ αυτών να φτάνουν ήδη στο Άμστερνταμ.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας δήλωσε ότι η άφιξη του πλοίου «δεν θα αποτελέσει κίνδυνο για το κοινό».

Ωστόσο, ο περιφερειακός πρόεδρος των Καναρίων Νήσων, Φερνάντο Κλαβίχο, εξέφρασε την ανησυχία του για τους κατοίκους και ζήτησε κατεπείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

