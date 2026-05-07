Βίντεο: 18χρονος έσπειρε τον πανικό με κλεμμένο όχημα – Κατέληξε σε αυλή δημοτικού σχολείου

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν την Τρίτη στη γειτονιά Κίνγκσεσινγκ στις ΗΠΑ, όταν ένας 18χρονος, ο Ρόμπερτ Λίτλπεϊτζ, έκλεψε ένα επαγγελματικό φορτηγάκι και προκάλεσε σειρά συγκρούσεων, καταλήγοντας τελικά σε παιδική χαρά δημοτικού σχολείου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση του Λίτλπεϊτζ ξεκίνησε στις 2:15 μ.μ. τοπική ώρα, όταν επιχείρησε ανεπιτυχώς να ληστέψει το αυτοκίνητο μιας γυναίκας.

Στη συνέχεια, έκλεψε ένα λευκό φορτηγό που βρισκόταν σταματημένο με αναμμένη μηχανή.

Κατά την προσπάθεια διαφυγής του, χτύπησε ένα παρκαρισμένο όχημα, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο, παραβίασε κόκκινο σηματοδότη και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα δεύτερο όχημα.

Το κρεσέντο του χάους συνεχίστηκε με τον 18χρονο να χτυπά άλλα δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα προτού εισβάλει στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου S. Weir Mitchell, όπου το όχημα ανατράπηκε.



Από τύχη δεν υπήρχαν παιδιά στο σημείο εκείνη τη στιγμή.

Η μαρτυρία του σχολικού τροχονόμου

Ένας σχολικός τροχονόμος που βρισκόταν κοντά στο σημείο έσπευσε να βοηθήσει, απεγκλωβίζοντας ένα παιδί από ένα από τα χτυπημένα αυτοκίνητα.

Ο Τζαμέλ Ράνσομ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές στο NBC10.

«Άρπαξα ένα παιδί και το έβγαλα έξω, γιατί ήταν παγιδευμένο, σε έξαλλη κατάσταση, το τράβηξα έξω. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί μέσα. Ο τύπος (ο δράστης) είναι εκεί μέσα. Είναι παγιδευμένος εκεί μέσα. Μετά έτρεξα έξω για να συνέλθω γιατί η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή», περιέγραψε.

Βαρύ κατηγορητήριο

Ο 18χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που περικύκλωσαν το σημείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν οδηγηθεί στο κρατητήριο.

Αντιμετωπίζει σωρεία κατηγοριών, μεταξύ των οποίων απόπειρα ληστείας αυτοκινήτου, επίθεση με επιβαρυντικές περιστάσεις και επικίνδυνη οδήγηση.

Σημειώνεται ότι ο 18χρονος έχει ήδη βεβαρημένο ποινικό μητρώο, καθώς εκκρεμεί εις βάρος του υπόθεση για διάρρηξη κατοικίας που φέρεται να διέπραξε στις 18 Απριλίου στην κομητεία Ντελαγουέρ.

Με πληροφορίες από: Daily Mail