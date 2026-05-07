Πεζεσκιάν: Συναντήθηκε με τον «ταπεινό» Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Το Ιράν δεν θα παραδοθεί στην πίεση των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, περιγράφοντας ένα κλίμα βαθιάς ομόνοιας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Η συνάντηση, η οποία διήρκεσε σχεδόν δυόμισι ώρες, χαρακτηρίστηκε από τον Πεζεσκιάν ως «ταπεινή και βαθιά εγκάρδια».

Ο Ιρανός Πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα: «Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση από οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σε αυτή τη συνάντηση ήταν το είδος του βλέμματος και ο ταπεινός και βαθιά οικείος τρόπος του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης – μια προσέγγιση που μετέτρεψε την ατμόσφαιρα της συζήτησης σε ένα περιβάλλον βασισμένο στην εμπιστοσύνη, την ηρεμία, την ενσυναίσθηση και τον άμεσο διάλογο».

Αναφερόμενος στην ανάγκη ενίσχυσης της συνοχής στα διοικητικά κλιμάκια της χώρας, ο Πεζεσκιάν τόνισε: «Όταν ο ανώτατος αξιωματούχος της χώρας αντιμετωπίζει αξιωματούχους και άτομα με τέτοιο ηθικό χαρακτήρα, ταπεινότητα και λαϊκό πνεύμα, αυτή η συμπεριφορά μπορεί φυσικά να αποτελέσει πρότυπο για το διοικητικό και διαχειριστικό σύστημα της χώρας».

«Ένα μοντέλο βασισμένο στην υπευθυνότητα, την εγγύτητα στον λαό και την ειλικρινή ακρόαση ζητημάτων και προβλημάτων, ακριβώς όπως ο μαρτυρικός και ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης ήταν δεσμευμένος στον χαρακτήρα και τις πράξεις του».

Η ευθύνη ως καθήκον

Επιπλέον, ο Πεζεσκιάν ανέλυσε το όραμά του για τη διακυβέρνηση στο ισλαμικό σύστημα.

«Η ευθύνη και η εκτελεστική θέση δεν είναι προνόμια και ανωτερότητα, αλλά μάλλον ένα βαρύτερο φορτίο δέσμευσης, λογοδοσίας και υπηρεσίας προς τον λαό, και κανένας αξιωματούχος δεν πρέπει να θεωρεί τη θέση του ως δικαιολογία για να αποστασιοποιηθεί από τον λαό ή να δημιουργήσει μια διάκριση μεταξύ του εαυτού του και της κοινωνίας», τόνισε.

Πρόσθεσε δε ότι «Ο Ανώτατος Ηγέτης ήταν παρών σε αυτή τη συνάντηση ακριβώς με αυτό το είδος πνεύματος – ένα πνεύμα βασισμένο στην απλότητα, την ταπεινότητα, την ειλικρίνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό, που έκανε την ατμόσφαιρα του διαλόγου εντελώς άμεση, ειλικρινή και συνοδευόμενη από μια αίσθηση εγγύτητας και εμπιστοσύνης».

Απάντηση στις εξωτερικές πιέσεις και τις ΗΠΑ

Ο Ιρανός Πρόεδρος δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις επιθέσεις που δέχεται η χώρα του, κατηγορώντας τους «εχθρούς» της για απόπειρα αποσταθεροποίησης.

«Ο απώτερος στόχος τους», είπε, «ήταν να δημιουργήσουν δημόσια δυσαρέσκεια, να βγάλουν τους ανθρώπους στους δρόμους, να εξασθενήσουν τη δομή διακυβέρνησης και τελικά να διαμελίσουν τη χώρα».

«Ωστόσο, ο ιρανικός λαός, μαζί με τον στρατό, τις δυνάμεις επιβολής του νόμου και τις δυνάμεις ασφαλείας, διαχειρίστηκαν το σκηνικό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και δεν επέτρεψαν σε αυτά τα σενάρια να γίνουν πραγματικότητα».

Σχολιάζοντας τις επιθέσεις σε κέντρα επιβολής του νόμου κατά τη διάρκεια του πολέμου, δήλωσε: «Σε μια δειλή πράξη, οι εχθροί στόχευσαν κέντρα των οποίων η κύρια αποστολή ήταν η διασφάλιση της κοινωνικής ασφάλειας, η διατήρηση της τάξης στην αγορά και η καταπολέμηση παραβάσεων και κλοπών. Οι σχεδιαστές αυτών των επιθέσεων πίστευαν ότι δημιουργώντας ανασφάλεια και οικονομική πίεση, θα προετοιμαζόταν το έδαφος για εσωτερικό χάος και την κατάρρευση της χώρας».

Εξαπέλυσε επίσης σφοδρή κριτική κατά των ΗΠΑ.

«Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι μιλούν ανοιχτά για εντατικοποίηση της οικονομικής πίεσης στον ιρανικό λαό με στόχο τη δημιουργία δυσαρέσκειας, ενώ οι ίδιοι αυτοί κύκλοι ισχυρίζονται ότι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα», επεσήμανε.

Σημείωσε μάλιστα ότι «Ενώ ο πληθωρισμός και οι υψηλές τιμές οδηγούν σε εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, το ιρανικό έθνος, σε συνθήκες πολέμου και ενάντια σε έναν μεγάλο όγκο επιθέσεων και πιέσεων, στήριξε τη χώρα με ενότητα, αλληλεγγύη και συνεργασία, και ματαίωσε τα σχέδια των εχθρών».

Εθνική ανάγκη η διαχείριση της κατανάλωσης

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Πεζεσκιάν έθεσε ως προτεραιότητα τη «διαχείριση της κατανάλωσης» για την οικονομική σταθερότητα.

«Η ποσότητα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν είναι περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη από τη μέση κατανάλωση στις ευρωπαϊκές χώρες, και ως εκ τούτου, η μεταρρύθμιση του προτύπου κατανάλωσης θα πρέπει να θεωρηθεί ως εθνική αναγκαιότητα», εξήγησε.

Κλείνοντας, διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υποχωρήσει: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει δύο δρόμους μπροστά της – είτε να σταθεί όρθια βασιζόμενη στον λαό είτε να παραδοθεί στην πίεση, και η επιλογή του ιρανικού έθνους και της κυβέρνησης είναι αναμφίβολα να σταθεί σταθερή, να αντισταθεί και να διαφυλάξει την εθνική αξιοπρέπεια».

«Εάν το ιρανικό έθνος αντισταθεί στην πίεση και τις υπερβολές και αποθαρρύνει τον εχθρό από το να επιτύχει τους στόχους του, εκείνοι δεν θα έχουν πλέον καμία επιθυμία [να πλήξουν] την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας», κατέληξε.

Με πληροφορίες από: Al Jazeera, ISNA