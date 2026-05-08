«Σειρήνες» πολέμου ξανά στο Ιράν: Εκρήξεις σε Μπαντάρ Αμπάς και το νησί Κεσμ – Απαντήσαμε σε αμερικανικά πυρά λέει η Τεχεράνη

Σειρά εκρήξεων σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγικού λιμανιού του Ιράν κοντά στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και αναφορές για ενεργοποίηση της αεράμυνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν πλήγματα και σε εμπορικές περιοχές της προκυμαίας Μπαχμάν, στο νησί Κεσμ. Το Fox News μετέδωσε, επικαλούμενο ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και το λιμάνι του Κεσμ. Ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε, πάντως, ότι αυτό «δεν σημαίνει επανέναρξη του πολέμου».

Antiaircraft fire seen over Iran’s capital, Tehran, a few moments ago. pic.twitter.com/wasn4eKTWs — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 7, 2026

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, όπως το πρακτορείο Fars, μετέδωσαν ότι οι εκρήξεις οφείλονταν σε «ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του εχθρού» κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Το ίδιο μέσο έκανε λόγο για επίθεση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά ιρανικού τάνκερ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι η ιρανική αεράμυνα ενεργοποιήθηκε με στόχο «δύο drone». Την ίδια ώρα, κρατικά ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι «εχθρικές μονάδες στα Στενά του Ορμούζ δέχθηκαν ιρανικά πυρά», παρουσιάζοντας τις ενέργειες της Τεχεράνης ως απάντηση σε εναέρια ή ναυτικά μέσα των ΗΠΑ και συμμάχων τους.

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν βίντεο που φέρονται να δείχνουν αντιαεροπορικά πυρά στον ουρανό πάνω από την Τεχεράνη. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για ενεργοποίηση της αντιαεροπορικής άμυνας και στη δυτική πλευρά της ιρανικής πρωτεύουσας, χωρίς να υπάρχει επίσημη εξήγηση για την προέλευση της απειλής.

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές και αναπαραγωγές σε περιφερειακά μέσα, θεωρείται πιθανό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με υποστήριξη των ΗΠΑ, να συμμετείχαν στην επίθεση στο νησί Κεσμ. Ιρανικά μέσα σχολίασαν τις συγκεκριμένες αναφορές, προειδοποιώντας ότι, αν επιβεβαιωθούν, «θα πληρώσουν πολύ βαρύ τίμημα».

Το νέο επεισόδιο αυξάνει την ένταση στον κρίσιμο διάδρομο των Στενών του Ορμούζ, όπου τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται επαναλαμβανόμενες επιθέσεις με πυραύλους και drone, καθώς και αμερικανική επιχείρηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την Ουάσινγκτον, πέραν των διαρροών σε αμερικανικά δίκτυα. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, παρουσιάζει τις ενέργειές της ως «απάντηση σε αμερικανικά πυρά», ενισχύοντας το αφήγημα περί άμυνας απέναντι σε «εχθρικές δυνάμεις» στον Περσικό Κόλπο.