Στον Άρειο Πάγο ο Χρήστος Σπίρτζης – Ζήτησε ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο και εξαίρεση του εισαγγελέα Τζαβέλλα

Στον Άρειο Πάγο προσήλθε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και κατέθεσε δύο αιτήματα για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, με το λογισμικό Predator.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σπίρτζης ζήτησε την ανάσυρση της δικογραφίας για την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπείας και άλλες πράξεις. Επίσης, ζήτησε εγγράφως από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, την εξαίρεση του εισαγγελέα, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα από την υπόθεση, αναφέροντας μεταξύ των άλλων: «Αιτούμαι την εξαίρεση του ως άνω εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κων/νου Τζαβέλλα, λόγω προσωπικής του εμπλοκής, ήτοι ένεκα συνδρομής λόγων αποκλεισμού στο πρόσωπό του, άλλως λόγω πρόδηλης έλλειψης αντικειμενικότητας και μεροληψίας του». Παράλληλα, ο κ. Σπίρτζης προσκόμισε νέα στοιχεία που, κατά την κρίση του, καταδεικνύουν την ύπαρξη στο κινητό του απόρρητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Σε δήλωσή του, ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι «σε αυτή τη μαύρη περίοδο για το κράτος δικαίου στη χώρα μας όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», εξηγώντας ότι «κατέθεσα δύο αιτήσεις μια στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που ζητώ την ανάσυρση με βάση νέα στοιχεία. Η άποψη νομικών είναι ότι με βάση αυτά υποχρεούται να ανασύρει και να εξετάσει την κατασκοπεία. Η δεύτερη αφορά αίτηση εξαίρεσης λόγω προσωπικής εμπλοκής και μεροληψίας. Πιστεύω και ελπίζω όλοι όσοι έχουν γίνει στόχοι να αναλάβουν τις ίδιες θεσμικές πρωτοβουλίες και η ηγεσία της δικαιοσύνης να λειτουργήσει αμερόληπτα».

Από την πλευρά της η πληρεξούσια δικηγόρος του Αρτεμισία Παπαδάκη τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «στο νομικό μας πολιτισμό δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Καλούμε το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου να κάνει το καθήκον του».