Άλκης Καμπανός: «Έχουμε μάθει να ζούμε με τον πόνο» λέει ο πατέρας του 19χρονου τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του – Τρισάγιο σήμερα στη μνήμη του 

  • Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, με τον πατέρα του να δηλώνει: «Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό τον πόνο» και ότι «τα ισόβια σε αυτή την υπόθεση τα έχουμε υποστεί εμείς».
  • Ο πατέρας του 19χρονου τόνισε πως «δεν πρέπει να μας χωρίζουν τα ονόματα, οι ομάδες» και χαιρέτισε την έφεση για μετατροπή της ποινής σε ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, λέγοντας «όπου υπάρχει έγκλημα πρέπει να υπάρχει και τιμωρία».
  • Σήμερα στις 11:00 π.μ. οι φίλοι του Άρη δίνουν ραντεβού στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη, ενώ χθες βράδυ εκατοντάδες πολίτες άναψαν 19 κεράκια στην οδό που φέρει το όνομά του.
Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα Κυριακή 1η Φεβρουαρίου από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό τον πόνο» τόνισε μεταξύ άλλων ο πατέρας του αδικοχαμένου 19χρονου.

Συγκεκριμένα, «πέρασαν τέσσερα χρόνια στα οποία εγώ και η σύζυγος μου έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό τον πόνο», σημείωσε ο Αριστείδης Καμπανός σε εκπομπή της ΕΡΤ και πρόσθεσε: «Όπως είπε με πολύ εύσχημο τρόπο έξω από τα δικαστήρια (σ.σ. η σύζυγός του), τα ισόβια σε αυτή την υπόθεση τα έχουμε υποστεί εμείς».

Όπως ακόμη ανέφερε, «αυτή η επέτειος των τεσσάρων χρόνων, έτυχε με την άσχημη συγκυρία του δυστυχήματος με τα επτά παιδιά, τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν με τόσο άσχημο τρόπο τη ζωή τους, στο δυστύχημα της Ρουμανίας. Κάτι συμβαίνει, το οποίο πρέπει να το διορθώσουμε. Σε τέτοιες δύσκολες στιγμές, πρέπει να υπάρξουν και στιγμές περισυλλογής, περίσκεψης κι όχι στιγμές κριτικής, επικριτικές στιγμές. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει, τι φταίει και να το διορθώσουμε, για να βελτιώσουμε τις καταστάσεις και στο ποδόσφαιρό μας και στην ίδια μας τη χώρα».

«Δεν πρέπει να μας χωρίζουν τα ονόματα, οι ομάδες»

«Αυτές οι δύσκολες στιγμές πρέπει να μας ενώνουν. Δεν πρέπει να μας χωρίζουν τα ονόματα, οι ομάδες. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και πρέπει ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα άσχημα γεγονότα. Πήγαμε με τη σύζυγό μου, ανάψαμε ένα κεράκι στη μνήμη αυτών των παιδιών, αφήσαμε λουλούδια για να δείξουμε και με την πράξη μας ότι δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε, είτε κάποιος είναι Άρης, είτε ΠΑΟΚ», εξήγησε.

Για την κίνηση του πρώην προϊσταμένου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, να προχωρήσει σε έφεση επί της απόφασης για τη δολοφονία του γιου του και να ζητήσει την μετατροπή της ποινής από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε ανθρωποκτονία με άμεσο δόλο, ο Αριστείδης Καμπανός σχολίασε: «Είναι μια απόφαση της Δικαιοσύνης που μας βρίσκει σύμφωνους. Έχω πει, όπου υπάρχει έγκλημα πρέπει να υπάρχει και τιμωρία, γιατί με αυτόν τον τρόπο, αυτοί που δεν μπορούν να βάλουν μυαλό, να συνετιστούν.

Οι αυστηροί νόμοι λειτουργούν για τους παραβατικούς, αν είμαστε σωστοί άνθρωποι στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν πρέπει να τους να τους φοβόμαστε, αλλά να τους ενστερνιζόμαστε, να τους υπακούμε. Δεν χρειάζεται να φοβάται κάποιος ο οποίος είναι νόμιμος. Οι παραβατικοί πρέπει να φοβούνται τους νόμους.»

Συνεχίζοντας, ο πατέρας του Άλκη Καμπανού ανέφερε ότι ερχόμενος σε επαφή με παιδιά σε διαλέξεις κατά της οπαδικής βίας «βλέπω ότι δέχονται αυτά τα μηνύματα. Εκτός από το να μιλάμε με τα παιδιά μας, πρέπει και εμείς οι ίδιοι να διορθώσουμε κάτι τους εαυτούς μας έτσι ώστε να δίνουμε το παράδειγμα. Εμείς οι μεγαλύτεροι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στα γήπεδα, να ασχημονούμε και να θέλουμε μετά τα παιδιά μας να συμπεριφερθούν καλύτερα. Δηλαδή εκτός από τα λόγια χρειάζεται και το παράδειγμα των μεγαλυτέρων.

Το μήνυμα που λέμε συνέχεια είναι ότι ο αθλητισμός ενώνει και δε σκοτώνει.»

Τρισάγιο για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Στις 11 το πρωί οι φίλοι του Άρη δίνουν ραντεβού στο σημείο δολοφονίας του Άλκη Καμπανού. «Σας παρακαλώ, μην με χτυπάτε άλλο» ήταν οι τελευταίες λέξεις του 19χρονου Άλκη Καμπανού, που έπεσε νεκρός μετά από επίθεση δώδεκα φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Τέσσερα χρόνια μετά, η ΠΑΕ Άρης, απευθύνει κάλεσμα στο σημείο δολοφονίας του, «Για να τιμήσουμε, να υπενθυμίσουμε, να φωνάξουμε, να αλλάξουμε. Για να κρατήσουμε για πάντα ζωντανό τον Άλκη μας», όπως αναφέρει σχετικά η ανακοίνωση.

Τελετή μνήμης για τον Άλκη

Με πρωτοβουλία της δομής που έχει δημιουργηθεί στο όνομα του Άλκη Καμπανού, στην οδό που φέρει το όνομά του στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες πολίτες το βράδυ του Σαββάτου (31/01), όπου και άναψαν 19 κεράκια, όσα και τα χρόνια που έζησε το θύμα της οπαδικής βίας ενώ ερμηνεύτηκαν και δύο τραγούδια («Μην με χτυπάτε άλλο», «Καλό ταξίδι Άλκη») που έχουν γραφτεί για αυτόν.

