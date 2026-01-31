Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στο σημείο δολοφονίας του Άλκη όπου βρέθηκαν οι γονείς του – Κεριά, λουλούδια και δύο τραγούδια στη μνήμη του – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται αύριο (01/02) από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού, μετά την επίθεση που δέχθηκε από 12 χούλιγκανς του ΠΑΟΚ, στην οδό Θ. Γαζή, που πήρε και το όνομά του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Απόψε το βράδυ, με πρωτοβουλία της Δομής «Εις το όνομα του Άλκη», δεκάδες πολίτες τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη αφήνοντας κεράκια και λουλούδια στο σημείο όπου ξεψύχησε.

Στο σημείο βρέθηκαν και οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου, οι οποίοι έχασαν με τόσο άδικο τρόπο το παιδί τους και ήταν εμφανώς συγκινημένοι κατά την εκδήλωση στη μνήμη του.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Άλκη ενώ συγκίνηση προκάλεσε στους παριστάμενους η ερμηνεία των τραγουδιών «Μη με χτυπάτε άλλο» και «καλό ταξίδι Άλκη» που γράφτηκαν για τον αδικοχαμένο νέο.

Αύριο το πρωί με πρωτοβουλία του ΑΣ Άρης θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη Καμπανού στο σημείο όπου έπεσε νεκρός μετά τη δολοφονική επίθεση.