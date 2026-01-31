«Καλές εκδρομές εκεί ψηλά ρε ΠΑΟΚΙΑ»: Το πανό των φίλων του ΟΦΗ στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Οι φίλοι του ΟΦΗ που βρέθηκαν στο Περιστέρι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο τίμησαν την μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, έγραψαν σε πανό τους:

“Καλές εκδρομές εκεί ψηλά, ρε ΠΑΟΚια”.

Ο αγώνας

Ο ΟΦΗ επιβεβαίωσε και στο Περιστέρι πως διάγει το καλύτερο «φεγγάρι» του στη σεζόν, καθώς νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, «έγραψε» την 5η νίκη του στα τελευταία 7 παιχνίδια του σ’ όλες τις διοργανώσεις κι «ανέβηκε» στην 8η θέση και στη «ζώνη» των play off 5-8.

Δύο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 15’ και στο 49’ καναν τη… διαφορά για την κρητική ομάδα που είχε πιο πειστική εικόνα στον αγώνα, ενώ για τους Περιστεριώτες ισοφάρισε προσωρινά ο Μουτουσαμί στο 22ο λεπτό.

Οι Κρητικοί μπήκαν καλά στον αγώνα, έχασαν μία καλή ευκαιρία με τον Νους στο 3’ (πρόλαβε κι έκοψε ο Μανσούρ) κι άνοιξαν το σκορ με το πολύ ωραίο σουτ του Φούντα στο 15’, έπειτα από ωραία «κομπίνα» σε εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ.

Η «απάντηση» του Ατρόμητου ήταν άμεση, καθώς στο 22’ από πλασέ του Μουτουσαμί, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, πήρε «τρελή» τροχιά και πέρασε πάνω απ’ τον Χριστογεώργο καταλήγοντας στο βάθος της εστίας του για το 1-1.

Ο ΟΦΗ επέμεινε και στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ. Ο Ανδρούτσος βρήκε με όμορφο τρόπο τον Αποστολάκη που βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη και πλάσαρε. Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου ακούμπησε την μπάλα η οποία χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι ο Φούντας από κοντά με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους.

Ο Έλληνας επιθετικός θα μπορούσε να έχει σημειώσει και χατ-τρικ, όταν στο 67’ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σταυρόπουλου, πέρασε τον Χουτεσιώτη, αλλά η μπάλα έφυγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 88’ από κεφαλιά του Μπάκου, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 14’ Χουτεσιώτης, 63’ Μανσούρ – 40’ Αποστολάκης, 51’ Νους, 86’ Νέιρα

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Μανσούρ (73’ λ.τρ. Μανσούρ), Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Τσιγγάρας (80’ Φαν Βέερτ), Μουτουσάμι, Τσούμπερ, Μπακού, Γιουμπιτάνα (48’ λ.τρ. Τζοβάρας), Τσαντίλας.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68’ Χριστόπουλος), Μπόρχα Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης (77’ Βούκοτιτς), Φούντας (68’ Σενγκέλια), Νους (85’ Νέιρα), Ισέκα (68’ Θεοδοσουλάκης).