«Καλές εκδρομές εκεί ψηλά ρε ΠΑΟΚΙΑ»: Το πανό των φίλων του ΟΦΗ στην αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Σύνοψη από το

  • Οι φίλοι του ΟΦΗ που βρέθηκαν στο Περιστέρι τίμησαν την μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία. – Η ενέργεια πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. – Συγκεκριμένα, σε πανό τους έγραψαν: “Καλές εκδρομές εκεί ψηλά, ρε ΠΑΟΚια”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΠΑΝΟ ΟΦΗ
LIVE C

Οι φίλοι του ΟΦΗ που βρέθηκαν στο Περιστέρι για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο τίμησαν την μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Συγκεκριμένα, έγραψαν σε πανό τους:

“Καλές εκδρομές εκεί ψηλά, ρε ΠΑΟΚια”.

ΠΑΝΟ ΟΦΗ

Ο αγώνας

Ο ΟΦΗ επιβεβαίωσε και στο Περιστέρι πως διάγει το καλύτερο «φεγγάρι» του στη σεζόν, καθώς νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής, «έγραψε» την 5η νίκη του στα τελευταία 7 παιχνίδια του σ’ όλες τις διοργανώσεις κι «ανέβηκε» στην 8η θέση και στη «ζώνη» των play off 5-8.

Δύο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα στο 15’ και στο 49’ καναν τη… διαφορά για την κρητική ομάδα που είχε πιο πειστική εικόνα στον αγώνα, ενώ για τους Περιστεριώτες ισοφάρισε προσωρινά ο Μουτουσαμί στο 22ο λεπτό.

Οι Κρητικοί μπήκαν καλά στον αγώνα, έχασαν μία καλή ευκαιρία με τον Νους στο 3’ (πρόλαβε κι έκοψε ο Μανσούρ) κι άνοιξαν το σκορ με το πολύ ωραίο σουτ του Φούντα στο 15’, έπειτα από ωραία «κομπίνα» σε εκτέλεση φάουλ του Μπόρχα Γκονζάλεθ.

Η «απάντηση» του Ατρόμητου ήταν άμεση, καθώς στο 22’ από πλασέ του Μουτουσαμί, η μπάλα κόντραρε στον Πούγγουρα, πήρε «τρελή» τροχιά και πέρασε πάνω απ’ τον Χριστογεώργο καταλήγοντας στο βάθος της εστίας του για το 1-1.

Ο ΟΦΗ επέμεινε και στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ. Ο Ανδρούτσος βρήκε με όμορφο τρόπο τον Αποστολάκη που βγήκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη και πλάσαρε. Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου ακούμπησε την μπάλα η οποία χτύπησε στο αριστερό δοκάρι κι ο Φούντας από κοντά με κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους φιλοξενούμενους.

Ο Έλληνας επιθετικός θα μπορούσε να έχει σημειώσει και χατ-τρικ, όταν στο 67’ εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Σταυρόπουλου, πέρασε τον Χουτεσιώτη, αλλά η μπάλα έφυγε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων, ενώ στο 88’ από κεφαλιά του Μπάκου, η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Διαιτητής: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 14’ Χουτεσιώτης, 63’ Μανσούρ – 40’ Αποστολάκης, 51’ Νους, 86’ Νέιρα
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Μανσούρ (73’ λ.τρ. Μανσούρ), Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Τσιγγάρας (80’ Φαν Βέερτ), Μουτουσάμι, Τσούμπερ, Μπακού, Γιουμπιτάνα (48’ λ.τρ. Τζοβάρας), Τσαντίλας.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Πούγγουρας, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας (68’ Χριστόπουλος), Μπόρχα Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Χατζηθεοδωρίδης (77’ Βούκοτιτς), Φούντας (68’ Σενγκέλια), Νους (85’ Νέιρα), Ισέκα (68’ Θεοδοσουλάκης).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

ΠΟΜΙΔΑ: Οι βασικοί στόχοι για το 2026 – Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ Ηράκλειο – Χανιά – Κίσσαμος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
21:39 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός: 94 – 71 το Περιστέρι

Συνέχεια στο αήττητο του στην Greek Basketball League έδωσε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, σ...
02:50 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

ΑΕΚ: Έφθασε στην Αθήνα ο 20χρονος χαφ Χακίμ Σαχαμπό για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του

Ο πολλά υποσχόμενος χαφ Χακίμ Σαχαμπό προσγειώθηκε στην Αθήνα τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίο...
00:46 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Έργκιν Άταμαν: «Κάναμε ντροπιαστικά λάθη στα τελευταία δύο λεπτά» – «Εξαιρετικός ο Σλούκας»

Σε «ντροπιαστικά λάθη» στο τελευταίο δίλεπτο αναφέρθηκε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του μετά...
00:29 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Σλούκα – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κώστα Σλούκα, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες στην 25η αγωνιστι...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα