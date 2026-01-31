Βάρη: «Πνιγμένα» στη λάσπη τα σπίτια 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες – «Δεν έχω θέρμανση, δεν έχω ρεύμα, πού θα τα βρω τα λεφτά;»

Δέκα ημέρες μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τα νότια προάστια της Αττικής, αρκετά σπίτια στην Βάρη παραμένουν «πνιγμένα» στην λάσπη, ενώ νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, αναμένεται να σαρώσει ολόκληρη την χώρα.

«Δεν πέρασε κανείς να μας δώσει μία πληροφορία, ότι έπειτα από κάποιες ημέρες θα πάρουμε το πρώτο βοήθημα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;» αναρωτιέται πολίτης που κατοικεί επί της οδού Αμαλιάδος στη Βάρη. «Είναι βούρκος εδώ μέσα» λέει χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως και τα πρώτα 24ωρα, έτσι και τώρα, οι κάτοικοι με φτυάρια στα χέρια προσπαθούν να καθαρίσουν τις περιουσίες τους, ενώ τα αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα στα υπόγεια των σπιτιών.

«Όλο το σπίτι το πετάξαμε. Δεν έχω θέρμανση, δεν έχω ρεύμα, όλα αυτά είναι έξοδα. Είμαι συνταξιούχος, πού θα τα βρω εγώ τόσα λεφτά;» λέει άλλη κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πραγματοποιήθηκαν 244 αυτοψίες σε σπίτια στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ 55 είναι οι αιτήσεις αποζημίωσης.