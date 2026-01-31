Βάρη: «Πνιγμένα» στη λάσπη τα σπίτια 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες – «Δεν έχω θέρμανση, δεν έχω ρεύμα, πού θα τα βρω τα λεφτά;»

Σύνοψη από το

  • Δέκα ημέρες μετά τις πλημμύρες, αρκετά σπίτια στην Βάρη παραμένουν «πνιγμένα» στην λάσπη, ενώ νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων αναμένεται.
  • Οι κάτοικοι με φτυάρια στα χέρια προσπαθούν να καθαρίσουν τις περιουσίες τους, με πολλούς να αναρωτιούνται «πού θα τα βρω εγώ τόσα λεφτά;» για τις ζημιές.
  • Έχουν πραγματοποιηθεί 244 αυτοψίες σε σπίτια στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, με 55 αιτήσεις αποζημίωσης να έχουν υποβληθεί.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Βάρη: «Πνιγμένα» στη λάσπη τα σπίτια 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες – «Δεν έχω θέρμανση, δεν έχω ρεύμα, πού θα τα βρω τα λεφτά;»

Δέκα ημέρες μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τα νότια προάστια της Αττικής, αρκετά σπίτια στην Βάρη παραμένουν «πνιγμένα» στην λάσπη, ενώ νέος γύρος ισχυρών βροχοπτώσεων, αναμένεται να σαρώσει ολόκληρη την χώρα.

«Δεν πέρασε κανείς να μας δώσει μία πληροφορία, ότι έπειτα από κάποιες ημέρες θα πάρουμε το πρώτο βοήθημα. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά;» αναρωτιέται πολίτης που κατοικεί επί της οδού Αμαλιάδος στη Βάρη. «Είναι βούρκος εδώ μέσα» λέει χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως και τα πρώτα 24ωρα, έτσι και τώρα, οι κάτοικοι με φτυάρια στα χέρια προσπαθούν να καθαρίσουν τις περιουσίες τους, ενώ τα αυτοκίνητα παραμένουν εγκλωβισμένα μέσα στα υπόγεια των σπιτιών.

«Όλο το σπίτι το πετάξαμε. Δεν έχω θέρμανση, δεν έχω ρεύμα, όλα αυτά είναι έξοδα. Είμαι συνταξιούχος, πού θα τα βρω εγώ τόσα λεφτά;» λέει άλλη κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πραγματοποιήθηκαν 244 αυτοψίες σε σπίτια στον δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, ενώ 55 είναι οι αιτήσεις αποζημίωσης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

ΠΟΜΙΔΑ: Οι βασικοί στόχοι για το 2026 – Τι ζητούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων

Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ Ηράκλειο – Χανιά – Κίσσαμος

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
22:06 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 για 4 περιοχές της χώρας – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Ο καιρός επιδεινώνεται αισθητά τις επόμενες ώρες, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν εκδώσει προει...
21:13 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Σοκ στην Ορεστιάδα: Νεκρός σε χωράφια εντοπίστηκε 48χρονος – Αγνοούνταν από τις 17 Ιανουαρίου

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 48χρονου Χρήστου Μαντίδη, τα ίχνη του ...
21:05 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ημαθία: Υπό έλεγχο φωτιά σε πολυκατοικία – Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος, ζημιές σε 4 διαμερίσματα

Υπό έλεγχο τέθηκε φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (31/01) σε πολυκατοικία στην Αλεξ...
20:22 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ένταση και προσαγωγές ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Ένταση και προσαγωγές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/01) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα