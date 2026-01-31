Μυτιλήνη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 4 μηχανάκια – Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Σύνοψη από το

  • Σοβαρό τροχαίο με δύο γυναίκες τραυματίες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην προκυμαία της Μυτιλήνης. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 32 και 43 ετών.
  • ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας άνδρας 53 ετών, βγήκε της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα δίκυκλα. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Ο οδηγός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Μυτιλήνη

Σοβαρό τροχαίο με δύο γυναίκες τραυματίες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην προκυμαία της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας άνδρας 53 ετών, βγήκε της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα δίκυκλα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 32 και 43 ετών, οι οποίες βρίσκονταν κοντά στα δίκυκλα την ώρα του ατυχήματος.

Τα στελέχη του Λιμεναρχείου έκαναν αλκοτέστ στον οδηγό. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ οι τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Στεγαστικό και ΜΙΔΑ: Τι διευκρίνισε ο Πιερρακάκης

Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί βρίσκονται στο στόχαστρο της Εφορίας

Σπαζοκεφαλιά: Βρες πόσα 9 υπάρχουν στην εικόνα σε 8 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Μπορείς να εντοπίσεις τον αριθμό 999 ανάμεσα στα 99Q σε 15 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
20:38 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Βάρη: «Πνιγμένα» στη λάσπη τα σπίτια 10 ημέρες μετά τις πλημμύρες – «Δεν έχω θέρμανση, δεν έχω ρεύμα, πού θα τα βρω τα λεφτά;»

Δέκα ημέρες μετά τις πλημμύρες που έπληξαν τα νότια προάστια της Αττικής, αρκετά σπίτια στην Β...
20:22 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ένταση και προσαγωγές ατόμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Ένταση και προσαγωγές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (31/01) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σ...
19:48 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Πολυκερματισμός ευθυνών και θεσμικό κενό στην αδειοδότηση βιομηχανιών: Ποιος και τι ελέγχει – 12 ερωτήσεις και απαντήσεις

Το αλαλούμ γύρω από το σύστημα ελέγχων στους χώρους εργασίας και ιδίως στις βιομηχανικές επιχε...
19:30 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ημαθία: Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αλεξάνδρειας – Βίντεο-σοκ

Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα πολυκατοικίας ξέσπασε το απόγευμα του (31/01) στο κέντρο της Αλεξ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα