Μυτιλήνη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 4 μηχανάκια – Τραυματίστηκαν δύο γυναίκες

Σοβαρό τροχαίο με δύο γυναίκες τραυματίες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην προκυμαία της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμεναρχείου Μυτιλήνης ΙΧ αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας άνδρας 53 ετών, βγήκε της πορείας του και προσέκρουσε σε τέσσερα σταθμευμένα δίκυκλα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο ημεδαπές γυναίκες, ηλικίας 32 και 43 ετών, οι οποίες βρίσκονταν κοντά στα δίκυκλα την ώρα του ατυχήματος.

Τα στελέχη του Λιμεναρχείου έκαναν αλκοτέστ στον οδηγό. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 53χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν και οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ οι τραυματισμένες γυναίκες μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.