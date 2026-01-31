Θεσσαλονίκη: 19 κεριά θα ανάψουν απόψε στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός

Σύνοψη από το

  • Αύριο Κυριακή (01/02) συμπληρώνονται 4 χρόνια από τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Η «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη» προγραμματίζει δράση στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του.
  • Απόψε (31/01) στις 20:00, 19 μέλη της Δομής, θα αφήσουν 19 κεριά στο σημείο, ενώ θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή.
  • Στη συνέχεια, θα ερμηνευτούν από τους δημιουργούς τους, δύο από τα συγκλονιστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί για τον Άλκη, τα “Καλό ταξίδι Άλκη” και “Μη με χτυπάτε άλλο“. Η Δομή απευθύνει κάλεσμα σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν μαζί στο μνημείο τη μνήμη του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Άλκης Καμπανός

Υπενθυμίζεται ότι αποφασίστηκε η αναβολή των αθλητικών δράσεων για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 στη Θεσσαλονίκη, ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τραγικά τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

20:38 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

