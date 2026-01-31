Ημαθία: Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα στο κέντρο της Αλεξάνδρειας – Βίντεο-σοκ

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (31/01) σε διαμερίσματα πολυκατοικίας στο κέντρο της Αλεξάνδρειας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.
  • Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.
  • Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο, ενώ σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.
Μεγάλη φωτιά σε διαμερίσματα πολυκατοικίας ξέσπασε το απόγευμα του (31/01) στο κέντρο της Αλεξάνδρειας από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με το alexandriamou.gr, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ έχει γίνει εκτεταμένη κινητοποίηση και από τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παράλληλα, σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

 

20:38 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

