Eurovision 2026: Συγκινήθηκε η Evangelia μιλώντας για την απώλεια της γιαγιάς της – «Θα κλάψω, αλήθεια, και βάφτηκα…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Λίγες μέρες πριν διεκδικήσει την είσοδο στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, η Evangelia βρέθηκε καλεσμένη της Κέλλυς Βρανάκη και του Θάνου Παπαχάμου, το απόγευμα του Σαββάτου, στην ΕΡΤ.

Μιλώντας στην εκπομπή EurovisionGR, ωστόσο, η τραγουδίστρια δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τη συναισθηματική της φόρτιση όταν έκανε μια αναφορά στην αείμνηστη γιαγιά της.

“Η πιο γλυκιά μου ανάμνηση από την Κρήτη είναι η γιαγιά μου, που έφυγε το 2017. Αχ, δεν μπορώ… Θα κλάψω, αλήθεια… και βάφτηκα” σημείωσε χαρακτηριστικά η Evangelia. “Όχι, αλήθεια δηλαδή, τα παιδικά μου χρόνια ήταν τόσο όμορφα”.

“Είμαι τόσο τυχερή που έζησα αυτό που οι γονείς μου επέλεξαν αντί να με στείλουν όπου να ΄ναι, ας πούμε το καλοκαίρι. Ήταν στην Κρήτη, στο χωριό, με τη γιαγιά. Αυτή η πιο απλή ζωή και το πραγματικό νόημα της παρέας”.

“Δηλαδή πόσες ώρες καθόμασταν στο μπαλκόνι και απλώς μου έλεγε ιστορίες, της έλεγα και γω διάφορα. Όταν μάθαινα γιουκαλίλι, το ‘χα φέρει μαζί μου και μου είπε “πρέπει να μάθεις όμως και λύρα”. “Είναι λίγο δύσκολη η λύρα, γιαγιά” της έλεγα” συμπλήρωσε.

 

 

