Φόρτωσε το… μισό σπίτι στο αυτοκίνητο και βγήκε στους δρόμους – Φωτογραφία αναγνώστη

Σύνοψη από το

  • Ένα παλιό αυτοκίνητο με φορτίο που ξεπερνά κάθε λογική και όριο ασφαλείας, μοιάζει περισσότερο με σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όπως αποτυπώθηκε σε φωτογραφία αναγνώστη του enikos.gr.
  • Στην οροφή του είχε τοποθετηθεί μια αυτοσχέδια σιδηροκατασκευή, μεταφέροντας δεμένο πρόχειρα ένα ολόκληρο νοικοκυριό. Οι πίσω τροχοί είχαν σχεδόν κρυφτεί μέσα στους θόλους, με το αυτοκίνητο να σέρνεται επικίνδυνα.
  • Το υπερφορτωμένο όχημα αποτελεί «κινούμενη βόμβα» για τους υπόλοιπους οδηγούς, με πολλούς να πιστεύουν ότι η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αυτοκίνητο

Αυτή η εικόνα μοιάζει περισσότερο με σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με ανθρώπους να εγκαταλείπουν εσπευσμένα τα σπίτια τους για να σωθούν, παρά με καθημερινή μετακίνηση σε δρόμους της πόλης. Στη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr βλέπουμε ένα παλιό αυτοκίνητο που φαίνεται να έχει «γονατίσει» κυριολεκτικά κάτω από το βάρος ενός φορτίου που ξεπερνά κάθε λογική και όριο ασφαλείας.

Στην οροφή έχει τοποθετηθεί μια αυτοσχέδια σιδηροκατασκευή σαν σχάρα, πάνω στην οποία υπάρχει, δεμένα πρόχειρα, ένα… ολόκληρο νοικοκυριό.  Οι πίσω τροχοί έχουν σχεδόν κρυφτεί μέσα στους θόλους, κάνοντας το αυτοκίνητο να σέρνεται επικίνδυνα κοντά στην άσφαλτο.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι το όχημα είναι μια «κινούμενη βόμβα» για τους υπόλοιπους οδηγούς. Εύκολα θα πίστευε κάποιος ότι η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με… ΑΙ. Κι όμως είναι πραγματική και τραβήχτηκε την Παρασκευή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Αναβαθμίζεται ο διεθνής ρόλος τους

Δολάριο: Απειλείται η Ευρώπη από το αδύναμο νόμισμα;

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
17:10 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Κόκκινος συναγερμός» για την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα – Ποιες περιφέρειες τέθηκαν σε «Red Code»

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέ...
16:22 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δομοκός: Ιερέας 100 ετών συνεχίζει να λειτουργεί – «Να φτάσετε στα χρόνια μου και να τα περάσετε»  

Μια εικόνα που θυμίζει άλλες εποχές πίστης και αυταπάρνησης εκτυλίχθηκε στην Κορομηλιά Δομοκού...
15:28 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Έφοδος του «ελληνικού FBI» στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και κινητά 

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Σ...
15:20 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Θρήνος στον αθλητικό κόσμο – Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Κρέτσης

Θρήνος στον κόσμο του αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ....
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα