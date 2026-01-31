Φόρτωσε το… μισό σπίτι στο αυτοκίνητο και βγήκε στους δρόμους – Φωτογραφία αναγνώστη

Αυτή η εικόνα μοιάζει περισσότερο με σκηνή από ταινία επιστημονικής φαντασίας, με ανθρώπους να εγκαταλείπουν εσπευσμένα τα σπίτια τους για να σωθούν, παρά με καθημερινή μετακίνηση σε δρόμους της πόλης. Στη φωτογραφία που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr βλέπουμε ένα παλιό αυτοκίνητο που φαίνεται να έχει «γονατίσει» κυριολεκτικά κάτω από το βάρος ενός φορτίου που ξεπερνά κάθε λογική και όριο ασφαλείας.

Στην οροφή έχει τοποθετηθεί μια αυτοσχέδια σιδηροκατασκευή σαν σχάρα, πάνω στην οποία υπάρχει, δεμένα πρόχειρα, ένα… ολόκληρο νοικοκυριό. Οι πίσω τροχοί έχουν σχεδόν κρυφτεί μέσα στους θόλους, κάνοντας το αυτοκίνητο να σέρνεται επικίνδυνα κοντά στην άσφαλτο.

Δεν είναι υπερβολή να πει κανείς ότι το όχημα είναι μια «κινούμενη βόμβα» για τους υπόλοιπους οδηγούς. Εύκολα θα πίστευε κάποιος ότι η φωτογραφία έχει δημιουργηθεί με… ΑΙ. Κι όμως είναι πραγματική και τραβήχτηκε την Παρασκευή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη.