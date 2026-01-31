Πιερρακάκης: Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ η τελειότητα, ήταν η επιμονή – Δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε στο συνέδριο του Economist ότι «η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν η τελειότητα, ήταν η επιμονή» και «δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία».- Σύμφωνα με τον ίδιο, «η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα, αλλά με την δημιουργία καλύτερων, πιο σταθερών θεσμών σύγχρονων συστημάτων», αναδεικνύοντας τη σημασία του ψηφιακού κράτους.- Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε πως «ο κόσμος που έρχεται δεν θα μας κρίνει από τις διακηρύξεις μας, αλλά από τις επιδόσεις μας», τονίζοντας την ανάγκη για γρήγορες και αποτελεσματικές κινήσεις.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης, Eurogroup

«Η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα. Χτίζεται με αποδοτικότητα. Φέρνοντας αποτελέσματα μέσα από καλύτερους θεσμούς, ξεκάθαρους κανόνες και σύγχρονα συστήματα» , τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του για την παρέμβασή του χθες παρασκευή στο Συνέδριο «The World Ahead 2026», το οποίο διοργάνωσε ο Economist.

«Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν η τελειότητα, ήταν η επιμονή. Δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία. Για να μεταφράσουμε τις αξίες μας σε αποτελέσματα, η απάντηση δεν μπορεί να είναι απλά ρητορική, αλλά πλήρως λειτουργική» σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο σύντομο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτηση, ο κ.Πιερρακάκης εστιάζει στην ανάγκη γρήγορων και αποτελεσματικών κινήσεων και αποφάσεων, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

– Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ η τελειότητα, ήταν η επιμονή. Δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία.

– Το δίδαγμα δεν είναι να αποσυρθούμε από τις παγκόσμιες αγορές. Το δίδαγμα είναι να συμμετέχουμε με πειθαρχία, να διαφοροποιηθούμε, να επενδύσουμε, να διασυνδεόμαστε, γιατί ο κόσμος που έρχεται δεν θα μας κρίνει από τις διακηρύξεις μας, αλλά από τις επιδόσεις μας.

– Η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα, αλλά με την δημιουργία καλύτερων, πιο σταθερών θεσμών σύγχρονων συστημάτων. Και αυτός είναι ο λόγος που το ψηφιακό κράτος έχει σημασία.

– Ο κόσμος που έρχεται δεν θα μας κρίνει από τις διακηρύξεις, θα μας κρίνει από τα αποτελέσματα

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Αναβαθμίζεται ο διεθνής ρόλος τους

Δολάριο: Απειλείται η Ευρώπη από το αδύναμο νόμισμα;

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
18:15 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Ανδρουλάκης για την επέτειο των Ιμίων: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

«Η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη», υπογρά...
17:51 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Πέθανε στα 85 του χρόνια ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης, παλιό στέλεχος του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ, με τ...
15:50 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Λατινοπούλου κατά Πλεύρη: Aντί να βάζετε ψεύτικη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στα Ίμια, σας προκαλώ να πάτε να την σηκώσετε

Την αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκάλεσε μία ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη με αφορμή τη ...
15:34 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Τασούλας: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων»

Mε αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τα Ίμια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλα...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα