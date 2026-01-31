«Βιολάντα»: «Διακινούνται στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες» – Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας

Σύνοψη από το

  • Η εταιρεία «Βιολάντα» εξέδωσε νέα ανακοίνωση σήμερα (31/01), δηλώνοντας «ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.
  • Η εταιρεία είχε επιλέξει να περιορίσει τις δημόσιες τοποθετήσεις της από σεβασμό, ωστόσο τονίζει ότι «διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες» ενόσω οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
  • Η «Βιολάντα» δηλώνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές» για τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος, τονίζοντας την πολυπλοκότητα του φαινομένου και ζητώντας σεβασμό στην αλήθεια εν αναμονή των πορισμάτων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

«Βιολάντα»: «Διακινούνται στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες» – Η νέα ανακοίνωση της εταιρείας

«Είμαστε ακόμη συγκλονισμένοι από το τραγικό συμβάν στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα» αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (31/01) η εταιρεία «Βιολάντα», η μπισκοτοβιομηχανία όπου έχασαν την ζωή τους πέντε εργαζόμενες, έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε.

«Από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος, επιλέξαμε συνειδητά να περιορίσουμε τις δημόσιες τοποθετήσεις μας, από σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Πιστεύουμε ότι σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια» σημειώνεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Το τελευταίο διάστημα όμως, και ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών και η νομική διαδικασία βρίσκονται σε εξέλιξη, διακινούνται με ελαφρότητα στο δημόσιο διάλογο φήμες και αβάσιμες ερμηνείες.

Όπως έχουμε δηλώσει, από την πρώτη στιγμή, η εταιρεία συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

Η ιδιαιτερότητα του φαινομένου καθιστά αυτό σύνθετο, και απαιτείται η εις βάθος διερεύνησή του, η οποία εξελίσσεται και στην οποία συμπράττουμε με κάθε τρόπο. Εν αναμονή των τελικών εκθέσεων και πορισμάτων, επιβάλλεται ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων μας που χάθηκαν και στην αλήθεια».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θα κάνετε εξέταση για χοληστερίνη; Το Νο1 τρόφιμο που δεν πρέπει να τρώτε πριν την κάνετε

Μακροζωία: Ποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας έχουν όσοι ζουν πολλά χρόνια – Τι προδιαθέτει για πρόωρο θάνατο

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από Δευτέρα

Tαξίδια: Ποιες αλλαγές έρχονται το 2026

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
17:10 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

«Κόκκινος συναγερμός» για την κακοκαιρία που θα πλήξει τη χώρα – Ποιες περιφέρειες τέθηκαν σε «Red Code»

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέ...
16:22 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Δομοκός: Ιερέας 100 ετών συνεχίζει να λειτουργεί – «Να φτάσετε στα χρόνια μου και να τα περάσετε»  

Μια εικόνα που θυμίζει άλλες εποχές πίστης και αυταπάρνησης εκτυλίχθηκε στην Κορομηλιά Δομοκού...
15:28 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Έφοδος του «ελληνικού FBI» στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και κινητά 

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Σ...
15:20 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Θρήνος στον αθλητικό κόσμο – Πέθανε κατά τη διάρκεια αγώνα ο μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Κρέτσης

Θρήνος στον κόσμο του αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ....
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα