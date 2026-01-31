Σε κλίμα οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των πέντε οπαδών του ΠΑΟΚ σε Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη

  Το τελευταίο «αντίο» στους πέντε από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, είπαν συγγενείς και φίλοι, νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι, σε Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη.
  Οι κηδείες των τριών φίλων του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ αποχαιρετήθηκαν ο Γιώργος Κεσανίδης στην Ευκαρπία και ο Θανάσης Γκουζούρης στα Στεφανινά Θεσσαλονίκης.
  Την ίδια ώρα, φίλαθλοι και πολίτες συνεχίζουν να σπεύδουν στο γήπεδο της Τούμπας για να ανάψουν ένα κερί ή να αφήσουν λουλούδια, ενόψει του αυριανού πρώτου επίσημου παιχνιδιού μετά την τραγωδία.
Το τελευταίο «αντίο» στους πέντε από τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, είπαν συγγενείς και φίλοι, νωρίτερα σήμερα (31/01) το μεσημέρι του Σαββάτου, σε Αλεξάνδρεια και Θεσσαλονίκη.

Οι κηδείες των τριών φίλων του ΠΑΟΚ από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελέστηκαν στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Οι σοροί των θυμάτων βρίσκονταν στην εκκλησία από τις 11:00 το πρωί, με πλήθος κόσμου να σπεύδει για να αφήσει λίγα λουλούδια στη μνήμη τους.

Στις 12:00, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Κεσανίδη στον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία, ενώ στη 13:00 τελέστηκε η κηδεία του Θανάση Γκουζούρη στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (30/1) πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των άλλων δύο από τους επτά αδικοχαμένους οπαδούς του Δικέφαλου.

Την ίδια ώρα, φίλαθλοι αλλά και πολίτες όλων των ηλικιών συνεχίζουν να σπεύδουν και σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να ανάψουν ένα κερί ή να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη των επτά νεαρών φιλάθλων του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Αύριο, είναι προγραμματισμένο το πρώτο επίσημο παιχνίδι στην Τούμπα, μετά την τραγωδία, οπότε και χιλιάδες φίλαθλοι αναμένεται να αποτίσουν φόρο τιμής.

 

 

 

