Έφοδος του «ελληνικού FBI» στις φυλακές Κορυδαλλού – Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και κινητά 

  • Επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) πραγματοποιήθηκε σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2026, στις φυλακές Κορυδαλλού.
  • Αστυνομικοί, με τη συνδρομή της Ε.Κ.Α.Μ. και Αστυνομικού Σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες σε 10 κελιά, 3 θαλάμους και σε 31 έγκλειστους.
  • Σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων για κατοχή κινητών τηλεφώνων, ενώ κατασχέθηκαν 2,75 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, επιχείρηση, στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε, καθώς και της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και Αστυνομικού Σκύλου, πραγματοποίησαν έρευνες σε 10 κελιά, 3 θαλάμους της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Σωφρονιστικών Καταστημάτων Κορυδαλλού καθώς και σε 31 έγκλειστους.

Στο πλαίσιο αυτό σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος δύο έγκλειστων, οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν συσκευές κινητών τηλεφώνων.

Συνολικά, κατά τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • -2- νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) συνολικού μικτού βάρους -2,75- γραμμαρίων,
  • -4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας, κάρτα SIM, φορτιστής χρώματος λευκού και καλώδιο φόρτισης.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν θα υποβληθούν αρμοδίως.

