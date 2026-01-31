Χειροπέδες σε 53χρονο που «έσπρωχνε» ναρκωτικά στο Ζεφύρι – ΦΩΤΟ 

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. με τη συνδρομή Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθη βραδινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου στην περιοχή του Ζεφυρίου, 53χρονος κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του 53χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Ζεφυρίου, εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε ειδική ξύλινη κρύπτη, 63 γραμμ. ηρωίνης και μικροποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.