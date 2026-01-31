ΕΛ.ΑΣ.: Διευκρινίσεις για την γραμμή «100» στην Αττική – «Iσχυρισμοί περί ”αλαλούμ” και ”κατάρρευσης της υπηρεσίας” δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»

Ανακοίνωση εξέδωσε το Σάββατο 31 Ιανουαρίου η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την χθεσινή δυσλειτουργία στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης «100».

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Σχετικά με δημοσιεύματα που επιχειρούν να δημιουργήσουν ψευδή εικόνα περί «μπλακ-άουτ» και «αδυναμίας ανταπόκρισης» της Ελληνικής Αστυνομίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Χθες, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, παρουσιάστηκε τεχνική δυσλειτουργία στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης «100» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Από το πρώτο λεπτό ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, ενημερώθηκαν άμεσα οι πολίτες και οι κλήσεις εξυπηρετούνταν κανονικά μέσω του «112», με το οποίο η υπηρεσία βρισκόταν σε συνεχή και απρόσκοπτη διασύνδεση. Παράλληλα, το σύστημα άμεσης ειδοποίησης (panic button) λειτουργούσε κανονικά.

Σε κανένα στάδιο δεν διακόπηκε η επιχειρησιακή δυνατότητα ανταπόκρισης ούτε στερήθηκαν οι πολίτες τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Συνεπώς, ισχυρισμοί περί «αλαλούμ», «απουσίας τεχνικού» ή «κατάρρευσης της υπηρεσίας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δημιουργώντας αδικαιολόγητη ανησυχία στους πολίτες και υποβαθμίζοντας συνειδητά το γεγονός ότι το σύστημα έκτακτης ανάγκης λειτουργεί με εφεδρείες και εναλλακτικά κανάλια.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να επιχειρεί 24 ώρες το 24ωρο, με αναβαθμισμένες και σύγχρονες υποδομές, εξασφαλίζοντας σε κάθε συνθήκη την άμεση ανταπόκριση και την προστασία των πολιτών».

14:14 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

14:06 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

13:51 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

13:27 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

