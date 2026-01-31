Νέο Ψυχικό: «Δεν αξίζει ένα βραβείο;» – Παρκάρισμα στο πεζοδρόμιο και οι πεζοί… στον δρόμο

  • Στο Νέο Ψυχικό, ένα μαύρο σεντάν παρκαρισμένο με προκλητικό τρόπο, πλήρως ανεβασμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, αποτελεί τον ορισμό της οδηγικής ασυδοσίας και της έλλειψης σεβασμού προς τον συνάνθρωπο.
  • Ο οδηγός αδιαφορεί πλήρως για τους πεζούς, αναγκάζοντας μητέρες με καρότσια, ηλικιωμένους ή άτομα με κινητικά προβλήματα να κατέβουν στο οδόστρωμα και να εκτεθούν στον κίνδυνο των διερχόμενων οχημάτων.
  • Η εικόνα αυτή αντανακλά μια βαθύτερη κοινωνική παθογένεια, με το πεζοδρόμιο να μετατρέπεται σε ιδιωτικό πάρκινγκ, αποδεικνύοντας ότι η έλλειψη παιδείας και η αίσθηση ατιμωρησίας παραμένουν τα μεγαλύτερα «εμπόδια» στους δρόμους μας.
Η εικόνα αυτή αποτελεί τον ορισμό της οδηγικής ασυδοσίας και της έλλειψης σεβασμού προς τον συνάνθρωπο. Βλέπουμε ένα μαύρο σεντάν παρκαρισμένο με τον πλέον προκλητικό τρόπο: όχι απλώς παράνομα, αλλά πλήρως ανεβασμένο πάνω στο πεζοδρόμιο, καταλαμβάνοντας κάθε εκατοστό του χώρου που προορίζεται για τους πεζούς.

Αυτή η εικόνα «ακινησίας» αντανακλά μια βαθύτερη κοινωνική παθογένεια. Ο οδηγός, αναζητώντας την προσωπική του ευκολία, αδιαφορεί πλήρως για τη μητέρα με το καρότσι, τον ηλικιωμένο με το μπαστούνι ή τον συμπολίτη μας με κινητικά προβλήματα, αναγκάζοντάς τους να κατέβουν στο οδόστρωμα και να εκτεθούν στον κίνδυνο των διερχόμενων οχημάτων.

Το πεζοδρόμιο παύει να είναι ζωτικός χώρος ασφάλειας και μετατρέπεται σε ένα ιδιωτικό πάρκινγκ, αποδεικνύοντας ότι η έλλειψη παιδείας και η αίσθηση ατιμωρησίας παραμένουν τα μεγαλύτερα «εμπόδια» στους δρόμους μας. Είναι μια εικόνα που δεν προκαλεί μόνο εκνευρισμό, αλλά και θλίψη για την καθημερινή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη. «Νομίζω ότι αξίζει βραβείο» σχολιάζει ο αναγνώστης του enikos.gr που έστειλε τη φωτογραφία από το Νέο Ψυχικό.

