«Εκτός λειτουργίας» το 100 – Πού μπορούν να καλούν οι πολίτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Εκτός λειτουργίας βρίσκεται τα τελευταία λεπτά το 100, η γραμμή έκτακτης ανάγκης της Ελληνικής Αστυνομίας για άμεση επέμβαση.

«Η τηλεφωνική σύνδεση που καλείται δεν λειτουργεί προσωρινά» αναφέρει το αυτόματο μήνυμα, όταν κάποιος καλεί το 100. Οι πολίτες μπορούν να καλούν το 112 για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Η ενημέρωση της ΕΛΑΣ

«Σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 μέχρι αποκατάστασης του προβλήματος» γράφει η ΕΛΑΣ στο X.