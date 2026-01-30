Ναταλία Κηρύκου: Γέννησε η ηθοποιός – Η φωτογραφία με το μωρό μέσα από το μαιευτήριο

  • Η Ναταλία Κηρύκου και ο σύζυγός της, Νίκος Θεοδωρόπουλος, υποδέχθηκαν το τρίτο παιδί τους, βιώνοντας μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής τους.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το μαιευτήριο με το νεογέννητο μωρό και τον σύζυγό της.
  • Τη φωτογραφία συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα, χαρακτηρίζοντας το μωρό «την πιο υπερήφανη στιγμή της ζωής μας» και «ένα μικρό θαύμα». Το ζευγάρι έχει ήδη δύο παιδιά, τα δίδυμα Μόνικα και Μάξιμο.
Ναταλία Κηρύκου: Γέννησε η ηθοποιός – Η φωτογραφία με το μωρό μέσα από το μαιευτήριο

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της βρίσκεται η Ναταλία Κηρύκου, καθώς η γνωστή ηθοποιός και ο σύζυγός της, Νίκος Θεοδωρόπουλος, υποδέχθηκαν το τρίτο παιδί τους. Το ζευγάρι κρατά στην αγκαλιά του το νέο μέλος της οικογένειάς του, γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από το μαιευτήριο, όπου κρατά στην αγκαλιά το νεογέννητο μωρό, έχοντας στο πλευρό της τον αγαπημένο της. Τη φωτογραφία συνόδευσε με ένα τρυφερό μήνυμα, μέσα από το οποίο εξέφρασε τη συγκίνησή της για τη γέννηση του παιδιού τους.

«Αυτό το πλάσμα είναι η πιο υπερήφανη στιγμή της ζωής μας. Ένα μικρό θαύμα με τεράστια θέληση για ζωή. Αποτέλεσμα έντονης αγάπης και γενναιότητας που κρύβει μέσα της μήνες σιωπής, υπομονής & Πίστης. Για εμένα ένα ζωντανό μάθημα, ότι όσο υπάρχει ελπίδα και δεν τα παρατάμε, πάντοτε η ζωή βρίσκει τον τρόπο. Καλωσήρθες λατρεία μου. Ήρθες για να μεγαλώσεις την οικογένειά μας και να προσφέρεις χαρά σε όλους», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νathal_Andry (@natalia_kirikou)

Η Ναταλία Κηρύκου και ο Νίκος Θεοδωρόπουλος έχουν ήδη δύο παιδιά, τα δίδυμα Μόνικα και Μάξιμο, που γεννήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2024. Τότε, η ηθοποιός είχε εκφράσει ξανά τη χαρά της μέσα από μια φωτογραφία στο Instagram, σχηματίζοντας με το χέρι της μια καρδιά ανάμεσα στα πατουσάκια των νεογέννητων.

«Ζω μια ονειρεμένη περίοδο της ζωής μου, αφού σήμερα έγινα μανούλα σε δύο υπέροχα πλασματάκια, έχοντας μαζί μου σε αυτό το ταξίδι έναν άνθρωπο που λατρεύω. Ένα νέο και όμορφο κεφάλαιο ξεκινά για την οικογένειά μας, για το οποίο αισθάνομαι τυχερή, ευλογημένη και ευγνώμων που ζω αυτές τις στιγμές», είχε γράψει τότε.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Νathal_Andry (@natalia_kirikou)

