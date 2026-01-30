Ζεφύρι: Εντοπίστηκε παράνομο χυτήριο όπου έλιωναν μεταλλικά αντικείμενα και τα μεταπωλούσαν – Έξι συλλήψεις

  • Παράνομο χυτήριο μετάλλων, όπου οι δράστες έλιωναν κλεμμένα μεταλλικά αντικείμενα και στη συνέχεια τα μεταπωλούσαν, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου.
  • Στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι συλλήψεις.
  • Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος μεταλλικών αντικειμένων, κοσμημάτων, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρικός φούρνος τήξης μετάλλων και το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ.
Παράνομο χυτήριο μετάλλων, όπου οι δράστες έλιωναν κλεμμένα μεταλλικά αντικείμενα και στη συνέχεια τα μεταπωλούσαν, εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζεφυρίου, στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/ Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι συλλήψεις, ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε σπίτια και καταστήματα πλήθος μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., η οποία πραγματοποιήθηκε την 27-1-2025 στις περιοχές των Αγίων Αναργύρων, του Ζεφυρίου καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων και πλήθος κλεμμένων μεταλλικών αντικειμένων, ενώ συνελήφθησαν 6 άτομα.

Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς, ηλικίας 34,36 και 43 ετών, 40χρονο ημεδαπό και 2 ημεδαπές, ηλικίας 25 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, για παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν στην αποδοχή μεταλλικών αντικειμένων, προερχόμενων είτε από κλοπές είτε από απάτες, τα οποία στη συνέχεια έλιωναν σε παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων που είχαν διαμορφώσει στην περιοχή του Ζεφυρίου και τα μεταπωλούσαν σε καταστήματα- βιτρίνες που διατηρούσαν, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Μετά από έρευνες σε οικίες και καταστήματα στο Ζεφύρι, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • ηλεκτρικός φούρνος τήξης μετάλλων,
  • 18 κινητά τηλέφωνα και 98 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας,
  • πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,
  • μεταλλικά οικιακά σκεύη,
  • μεγεθυντικός φακός,
  • 42 φυσίγγια,
  • 2 καταγραφικά μηχανήματα,
  • 13 ατμιστές χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και
  • το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

