ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα νέα στοιχεία από τους φακέλους Επστάιν – Τι παραμένει απόρρητο

Νέα αρχεία από τους φακέλους της υπόθεσης Επστάιν δίνει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, με τον αναπληρωτή υπουργό Τοντ Μπλανς να δηλώνει κατηγορηματικά ότι το υπουργείο παίρνει πολύ σοβαρά τις καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και ότι τουλάχιστον 500 δικηγόροι εργάζονται στην υπόθεση αυτή, που δεν είναι άλλη από την εντολή που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ, στο Υπουργείο να δημοσιοποιήσει τα στοιχεία που έχει.

Ο Μπλανς είπε ότι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν εργαστεί σκληρά για να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία. Όπως τόνισε, συνολικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δημοσιοποιήσει τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο στην τελευταία του δημοσίευση αρχείων που σχετίζονται με τον νεκρό πλέον και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα επιχειρηματία Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Τραμπ αναγκάστηκε να συμφωνήσει με την δημοσιοποίηση των στοιχείων, που ζητούσαν οι Δημοκρατικοί όταν διέρρευσαν φωτογραφίες του με τον κατάδικο.

Όπως είπε ο Μπλανς τα 2.000 βίντεο και οι 180.000 εικόνες δεν έχουν τραβηχτεί μόνο από τον Επστάιν. Λέει ότι μερικά από αυτά είναι εμπορική πορνογραφία, αν και μερικά φαίνεται να είναι φωτογραφίες και βίντεο που έχουν τραβηχτεί από τον Epstein και άλλους γύρω του.

Ο ίδιος εξήγησε ότι μερικά από τα στοιχεία των φακέλων εξαιρέθηκαν από τη δημοσίευση. Πρόκειται προσωπικά στοιχεία των θυμάτων, ιατρικά αρχεία, οποιαδήποτε απεικόνιση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, οτιδήποτε θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια ενεργή έρευνα ή οτιδήποτε απεικονίζει θάνατο ή σωματική κακοποίηση.

Όπως είπε οι αρχές έχουν θολώσει τα πρόσωπα όλων των γυναικών που εμφανίζονται στα αρχεία, εκτός από της ερωμένης του Ghislaine Maxwell, η οποία είναι φυλακισμένη. Δεν έχουν θολώσει οι αρχές τα πρόσωπα των ανδρών που εμφανίζονται. Επίσης είπε ότι έχουν γίνει εκτεταμένες διαγραφές σε φωτογραφίες και βίντεο για λόγους προσωπικής ταυτοποίησης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επεξεργαστεί όλες τις γυναίκες στις εικόνες και τα βίντεο εκτός από την Ghislaine Maxwell, είπε. Κανένας άνδρας δεν έχει υποστεί επεξεργασία, εκτός αν ήταν αδύνατο να επεξεργαστεί η γυναίκα χωρίς να υποστούν επεξεργασία και αυτοί.

Το υπουργείο δεν προστάτευσε τον Τραμπ

Ο Μπλανς δήλωσε ότι το νέο υλικό που δόθηκε στην δημοσιότητα, έχει μια πρώτη σελίδα, στην οποία ο χρήστης καλείται να δηλώσει αν είναι άνω των 18 ετών. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο ότι κάποιοι από τους φακέλους περιέχουν πορνογραφικό υλικό.

Ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης «δεν προστάτευσε» τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την εξέταση των φακέλων Epstein.

Όπως είπε, υπάρχει μια δίψα και μια πείνα για πληροφορίες σχετικά με τον Τραμπ, η οποία όμως δεν πιστεύει ότι θα ικανοποιηθεί με αυτά τα έγγραφα. Η οδηγία του Τραμπ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ήταν να υπάρχει «διαφάνεια», είπε ο Μπλανς και αυτό ακριβώς έκαναν στο υπουργεό Δικαιοσύνης, πρόσθεσε.

Στο πρώτο σύνολο δεδομένων, το οποίο αποτελείται από μια σειρά δικαστικών εγγράφων, υπάρχουν πολλά έγγραφα και ανταλλαγές ηλεκτρονικών μηνυμάτων που έχουν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ψυχολογικές εκθέσεις για τον Τζέφρι Επστάιν κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του και λεπτομέρειες σχετικά με έναν φορητό υπολογιστή που παραδόθηκε στην ερωμένη του Γκισλέιν Μάξγουελ. Υπάρχουν επίσης έγγραφα στα οποία ολόκληρες σελίδες έχουν υποστεί επεξεργασία, όπως το έγγραφο που αφορά την Μάξγουελ.

Μεταξύ των αρχείων, υπάρχει ένα αντίγραφο σε μορφή PDF της εγγραφής της Μάξγουελ Κοινό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εγγραφών Συλλήψεων το οποίο χρησιμοποιείται για την εγγραφή των φερόμενων ως παραβατών μετά τη σύλληψή τους.

Το αρχείο του 2020 περιλαμβάνει μια φωτογραφία της Maxwell με μια πορτοκαλί φόρμα που φαίνεται να έχει εκδοθεί από τη φυλακή.

Περιλαμβάνει και άλλα προσωπικά στοιχεία, όπως το πλήρες όνομά της, ψευδώνυμα και μια διαγραμμένη διεύθυνση κατοικίας στο Μπράντφορντ του Νιου Χάμσαϊρ.

Στο αρχείο υπάρχει επίσης μια λίστα με τις κατηγορίες που της απαγγέλθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκου, της ψευδορκίας και της διακρατικής μεταφοράς για σεξουαλική δραστηριότητα.

Οτιδήποτε ταυτοποιεί τα θύματα, απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ή θάνατο παιδιών ή θέτει σε κίνδυνο μια ενεργή έρευνα έχει αφαιρεθεί. Ο Μπλανς δήλωσε ότι αισθάνεται απογοήτευση για τη διαδικασία δημοσιοποίησης των αρχείων και αναγνώρισε ότι τα θύματα του Epstein «υπέστησαν ανείπωτη οδύνη».