Λονδίνο: Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε κοντά σε σιδηροδρομική γραμμή

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στη συνοικία Chalk Farm, στο βόρειο Λονδίνο, επηρεάζοντας τόσο τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις όσο και την οδική κυκλοφορία σε κεντρικούς άξονες της περιοχής. Η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε κοντά σε βασική σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει την πρωτεύουσα με τη βόρεια Αγγλία, προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων προς Μπέρμιγχαμ, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ και Γλασκώβη.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας δέκα οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες στο σημείο. Οι φλόγες τύλιξαν δύο κτίρια, με το ένα να καταστρέφεται σχεδόν ολοσχερώς. Μετά από τρεις ώρες επιχείρησης, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, όμως οι ζημιές ήταν εκτεταμένες. Το ισόγειο του τετραώροφου κτιρίου υπέστη ολική καταστροφή, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε γειτονικά ακίνητα.

There are now ten fire engines and around 70 firefighters tackling this fire on Regent’s Park Road in Chalk Farm. One of the Brigade’s 32-metre turntable ladders is being used at the scene as a water tower to help fight the fire from above.https://t.co/aRdlyZVO2i https://t.co/LnK3VndbaH pic.twitter.com/1TDmWZKdZ3 — London Fire Brigade (@LondonFire) January 30, 2026

Η φωτιά έγινε ορατή από απόσταση περίπου ενός μιλίου και η εγγύτητα με τη γραμμή του τρένου προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στα δρομολόγια μεταξύ των σταθμών Euston και Watford Junction. Η National Rail ανακοίνωσε ότι ορισμένες γραμμές έκλεισαν προσωρινά, ενώ τα δρομολόγια της London Northwestern Railway από τον σταθμό Euston ανεστάλησαν. Παράλληλα, διακόπηκαν και οι συνδέσεις προς μεγάλες πόλεις της Αγγλίας.

Η Southern ακύρωσε τα δρομολόγια μεταξύ Clapham Junction και Watford Junction, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στις γραμμές του London Overground. Οι αρχές έκαναν λόγο για «μεγάλη αναστάτωση» που θα διαρκούσε έως αργά το μεσημέρι, καθώς συνεργεία απομάκρυναν τα υπολείμματα και έλεγχαν τη στατικότητα των κτιρίων.

BREAKING: A large fire near a railway line in north London is causing travel disruption for passengers across the UK. Follow live on our blog 🔗 https://t.co/r9KNzQZeeG 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/L7DWMstzGh — Sky News (@SkyNews) January 30, 2026

Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται στον πρώην χώρο του σταθμού Primrose Hill, που έχει πάψει να λειτουργεί από το 1992, μόλις λίγα μέτρα από τον σταθμό του μετρό Chalk Farm. Παράλληλα, για την πλήρη κατάσβεση χρησιμοποιήθηκε ειδική σκάλα 32 μέτρων, ενώ επτά κάτοικοι των γύρω κτιρίων απομακρύνθηκαν προληπτικά, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η φωτιά προκάλεσε και κυκλοφοριακό χάος στο Camden, καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκλεισαν την Adelaide Road, όπου βρίσκεται η είσοδος του σταθμού Chalk Farm. Ο δρόμος παρέμεινε αποκλεισμένος για αρκετές ώρες, με τα συνεργεία να συνεχίζουν τις εργασίες ψύξης και επιτήρησης του χώρου. «Τα πληρώματά μας θα παραμείνουν στο σημείο για το υπόλοιπο της ημέρας, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης κατάσβεση», ανέφερε εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Για να μειωθεί η ταλαιπωρία των επιβατών, η Avanti West Coast ανακοίνωσε ότι όλα τα εισιτήρια της Παρασκευής θα ισχύουν και το Σάββατο χωρίς επιπλέον χρέωση, ενώ οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν και με άλλες εταιρείες, όπως Chiltern Railways, CrossCountry, Great Western Railway, LNER, Northern, ScotRail και TransPennine Express.

Μέχρι το μεσημέρι, οι φλόγες είχαν σβήσει, ωστόσο οι ζημιές και οι διακοπές δρομολογίων συνέχισαν να ταλαιπωρούν τους κατοίκους στο βόρειο Λονδίνο. Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα και αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.