Σοφία Βεργκάρα: Έκανε… throwback δημοσιεύοντας φωτογραφία από τα παλιά

  • Η Σοφία Βεργκάρα μοιράστηκε μία φωτογραφία από το παρελθόν με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η 53χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει στη θάλασσα, φορώντας μαύρο μπικίνι.
  • Η φωτογραφία, όπως έγραψε η ίδια, είχε τραβηχτεί στο Μαϊάμι. Η χρονιά στην οποία τραβήχτηκε δεν αποκαλύφθηκε.
Σοφία Βεργκάρα: Έκανε… throwback δημοσιεύοντας φωτογραφία από τα παλιά

Μία φωτογραφία από το παρελθόν αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σοφία Βεργκάρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 53χρονη ηθοποιός, που συχνά αναπολεί τα παλιά και ανεβάζει φωτογραφίες από προηγούμενα χρόνια, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει στη θάλασσα, φορώντας μαύρο μπικίνι. Η φωτογραφία, όπως έγραψε η ίδια, είχε τραβηχτεί στο Μαϊάμι, ενώ δεν αποκάλυψε τη χρονιά στην οποία τραβήχτηκε.

Δείτε τη φωτογραφία

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Vergara (@sofiavergara)

