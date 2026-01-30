Σοφία Βεργκάρα: Έκανε… throwback δημοσιεύοντας φωτογραφία από τα παλιά

Μία φωτογραφία από το παρελθόν αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους η Σοφία Βεργκάρα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στα ύψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 53χρονη ηθοποιός, που συχνά αναπολεί τα παλιά και ανεβάζει φωτογραφίες από προηγούμενα χρόνια, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στιγμιότυπο όπου ποζάρει στη θάλασσα, φορώντας μαύρο μπικίνι. Η φωτογραφία, όπως έγραψε η ίδια, είχε τραβηχτεί στο Μαϊάμι, ενώ δεν αποκάλυψε τη χρονιά στην οποία τραβήχτηκε.

