Θεσσαλονίκη: Εξιτήριο πήρε ο 28χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο τροχαίο στη Ρουμανία

Στο σπίτι του βρίσκεται πλέον ο 28χρονος φίλαθλος του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, όπου επτά νεαροί έχασαν τη ζωή τους. Η είδηση έρχεται την ώρα που αισιοδοξία επικρατεί και για την πορεία του 20χρονου τραυματία, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 28χρονος μεταφέρθηκε χθες αεροπορικώς από τη Ρουμανία και νοσηλεύτηκε στην Α’ Χειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Οι γιατροί έκριναν την κατάσταση της υγείας του καλή, καθώς δεν έφερε κακώσεις. Έπειτα από την αξιολόγηση των εξετάσεών του, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Την ίδια ώρα, ο Κώστας Φορτούνης, χειρουργός και διευθυντής ΕΣΥ της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του νοσοκομείου, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του 20χρονου φιλάθλου που νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Νευροχειρουργική Κλινική του ίδιου νοσοκομείου.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα σήμερα, αποσωληνώθηκε ο τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου, που παρέμεινε στη Ρουμανία. Άγνωστος παραμένει ο χρόνος αποθεραπείας του, ενώ ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πουν το πότε θα επιστρέψει στην Ελλάδα.